Allo speciale di Domenica In, Fedez rompe il silenzio e rivela chi è la “bella stronza” della cover con Marco Masini.

Durante la serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2025, Fedez ha sorpreso il pubblico eseguendo “Bella Stronza“ insieme al suo interprete originale, Marco Masini, in una versione originale. La performance ha generato numerose speculazioni, soprattutto per le nuove barre inserite dal rapper.

Molti hanno cercato di capire a chi fossero rivolte le parole aggiunte da Fedez nella canzone. Gli utenti social hanno ipotizzato che si riferissero ad Angelica Montini, la presunta ex amante. Tuttavia, il rapper non ha mai confermato ufficialmente questa teoria e ha lasciato spazio a dubbi e curiosità. Ma durante lo speciale di Domenica In, il rapper ha rotto il silenzio.

La risposta di Fedez a Domenica In

Nel corso della puntata speciale sanremese di Domenica In, Fedez ha avuto l’occasione di affrontare direttamente la questione.

Dopo essersi esibito con il suo brano Battito, arrivato quarto nella classifica finale del Festival, gli è stato chiesto chi fosse la “bella stronza” citata nella cover.

La sua risposta è stata chiara: “Credo che non sia necessario. Capisco che sia una domanda legittima, ovviamente avendola scritta io fa parte del mio vissuto, ma non credo sia necessario alle persone che ascoltano saperlo. Non era una canzone di astio nei confronti di questa persona“.

Qui il video dell’intervista.

Fedez era visibilmente provato per tutta la durata dell’intervista, era così necessario peggiorare la situazione con quella domanda con tanto di risatina annessa? Dov’è l’empatia?

Possibile che un tema importante come la salute mentale venga ancora così sottovalutato?#DomenicaIn pic.twitter.com/GmO1bgP8Du — Anto🐋||Sanremo era💐 (@cercolapace) February 16, 2025

Il futuro musicale di Fedez

Nel frattempo, Fedez ha annunciato che sta lavorando a un nuovo album di inediti. Inoltre, ha anticipato che oggi farà un importante annuncio sul suo ritorno live, lasciando i fan con grande attesa.

Dopo l’intensa esperienza di Sanremo 2025, non resta che scoprire quali altre sorprese riserverà il rapper nei prossimi mesi.