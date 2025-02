Fedez, la verità sul duetto con Masini: “Non volevo portare Bella Stro**a ma…”

Verso Sanremo 2025, le rivelazioni di Fedez sul duetto con Masini e il giallo degli occhi sul green carpet della vigilia.

Dopo l’apparizione con gli occhi a detta di molti “spiritati”, Fedez torna a parlare e lo fa su diversi argomenti che riguardano anche il Festival di Sanremo 2025. Il rapper è stato protagonista del podcast ‘Pezzi’ dove ha parlato della kermesse musicale ma anche dei rumors relativi alla sua vita privata usciti con le rivelazioni di Fabrizio Corona.

Fedez, gli occhi sul green carpet: la verità

Fedez ha subito voluto precisare di stare bene e che l’apparizione tanto discussa in queste ore al green carpet pre Sanremo 2025 fosse tutto una sorta di bluff. I suoi occhi, infatti, risultati a tutti molto strani e dilatati, in realtà non hanno avuto nulla. Il rapper ha fatto uso di alcune lenti speciali che danno, appunto, quel tipo di effetto.

Fedez – www.donnaglamour.it

“Gli occhi sono a posto. Ieri avevo le lenti. Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti non proprio come saremo vestiti stasera ma in una certa maniera perché registrano dovesse succedere qualcosa. E quindi ho provato l’esibizione con le lenti, poi ho dimenticato il portalenti e quindi non ho potuto toglierle prima di fare il green carpet“, ha detto Federico chiudendo il caso.

Sulle questioni legate alle rivelazioni di Corona sul suo conto, poi, il rapper ha ammesso di aver fatto un “errore gravissimo“. “La cosa che mi dispiace di più è che questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre a me”, ha aggiunto ancora l’artista.

Il commento sul duetto con Masini

Ulteriori rivelazioni sono giunte in merito alla serata dei duetti che lo vedrà protagonista con Marco Masini della tanto discussa cover ‘Bella Stro**a’: “La mia cover iniziale non era questa. Inizialmente avevo portato una cover di Boy Band con i FUCKYOURCLIQUE”, ha detto Fedez. “Questi artisti sono bravissimi, ma molto espliciti”, ha affermato.

A quel punto la cosa non sarebbe piaciuta troppo a Carlo Conti: “Quindi ho riletto il brano di Masini e ho sentito delle cose molto mie. Siamo stati in studio assieme e non vedo l’ora di portare questo brano. Non ci sono censure, non abbiamo rimosso per censurare, io ho riscritto alcuni versi. Ma un conto è partire con il ragionamento ‘devo togliere delle parti’ e vi garantisco che nessuno lo ha fatto”.