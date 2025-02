La promessa di Olly per il FantaSanremo: ecco ha in mente

Per alcuni è tra i favoriti del Festival 2025. Olly è prontissimo alla kermesse musicale e anche per il FantaSanremo.

Sui social è già stata stilata la classifica dei possibili vincitori del Festival di Sanremo 2025. Tra loro, ma non solo per i fan, c’è anche Olly che sarà in gara tra i big con la canzone ‘Balorda nostalgia’. Il giovane cantante è stato intervistato da Today poco prima del debutto della kermesse musicale dell’Ariston. Nelle sue parole anche uno sguardo al tanto amato FantaSanremo…

Sanremo, Olly fa un bilancio dell’ultimo anno

Intervistato da Today, il cantante genovese Olly ha raccontato prima di tutto quello che è stato il suo ultimo anno a livello lavorativo. Il giovane artista è stata senza dubbio protagonista di un grande exploit che potrebbe, in questo senso, anche aiutarlo proprio al Festival di Sanremo 2025. “È stato un anno bello pieno, molto soddisfacente, tante sfide ma anche tanto lavoro”.

Olly – www.donnaglamour.it

Sul fatto che in tanti pensino che lui possa essere tra i favoriti alla vittoria finale, Olly ha detto con grande sincerità e la giusta dose di umiltà: “Sicuramente è un onore ma credo che finché non si canta è inutile parlare. Vediamo stasera come va, poi nel caso lascerò comunque parlare sempre gli altri. Io vado lì a cantare e a fare il mio”.

La promessa per il Festival e il FantaSanremo

Passaggio anche sulla sua canzone ‘Balorda nostalgia’: “Sono abbastanza nostalgico, nel mio piccolo nelle cose più semplici. Sono quelle che mi mancano. Casa, Genova, la mia famiglia, l’amore. L’amore fa penare sempre tutti”, ha ammesso Olly che poi si è lanciato anche in una sorta di promessa per il FantaSanremo: “Mi sento confident, ho voglia di divertire anche da quel punto di vista. Farò il possibile”. Staremo a vedere a questo punto quanti bonus e quali sorprese il giovane artista riserverà ai suoi spettatori e a tutto il pubblico.