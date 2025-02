Sanremo 2025, i cantanti favoriti dai social sono soprattutto rapper: la classifica

Il Festival di Sanremo 2025 sta scaldando i motori: i cantanti favoriti dai social sono soprattutto rapper. Scopriamo la classifica.

Il Festival di Sanremo 2025 va in onda su Rai1 da martedì 11 a sabato 15 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Ormai è tutto pronto e in attesa di ascoltare per la prima volta le 29 canzoni in gara, abbiamo già la classifica dei cantanti favoriti dai social.

Sanremo 2025: il podio dei cantanti favoriti dai social

La società di strategia, comunicazione e marketing digitale DeRev ha fornito la classifica dei cantanti del Festival di Sanremo 2025 preferiti dai social. I ventinove artisti in gara sono stati analizzati con un algoritmo di proprietà dell’azienda, in base al potere che hanno nel mondo virtuale. Non è stato preso in considerazione solo il numero di follower, ma anche l’engagement, la quantità di post pubblicati, le interazioni con e dei fan e il sentiment. Il tutto nel periodo dal 2 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.

L’analisi ha evidenziato che Sanremo 2025 vedrà trionfare soprattutto i rapper, in primis Fedez. Federico Lucia, anche se nell’ultimo periodo ha perso qualche consenso per i tradimenti a Chiara Ferragni e il teatrino con Fabrizio Corona, può contare su una fanbase da brividi: oltre 25 milioni di follower tra tutte le sue piattaforme. Al secondo posto troviamo Shablo, Guè, Joshua e Tormento che insieme vantano oltre 5 milioni di fan, con più di 3,2 milioni di di interazioni tra like, commenti e condivisioni.

Il terzo posto della classifica social del Festival è occupato da Olly che, pur non avendo molti follower (638mila), gode di 2,2 milioni di interazioni. Ovviamente, l’analisi di DeRev è soltanto un’ipotesi, ma c’è da sottolineare che lo scorso anno l’azienda è andata molto vicino al risultato finale della kermesse.

La classifica social completa di Sanremo

Se Fedez ha conquistato il primo posto della classifica social del Festival di Sanremo 2025, a chiudere il cerchio è Marcella Bella. Considerando che al quarto posto troviamo Tony Effe, al quinto Irama e al sesto Rose Villain, possiamo tranquillamente dire che i rapper domineranno la 75esima edizione della kermesse musicale. Di seguito, la lista completa stilata da DeRev: