Tra misteri e leggende, è ora della Luna piena della Neve di febbraio: data e orari

C’è grande attesa per la Luna piena della Neve di febbraio: ecco quando e a che ora bisogna alzare gli occhi al cielo.

Nel pieno dell’inverno, c’è un fenomeno astronomico che appassiona sia gli esperti del settore che la gente comune. Stiamo parlando della Luna piena della Neve di febbraio, un evento collegato in tutto il mondo a storie popolari e leggende misteriose. Scopriamo la data e gli orari migliori per assistere a un vero e proprio spettacolo della natura.

Luna piena della Neve di febbraio: le leggende

Chiamata anche Luna di ghiaccio o del Lupo, la Luna della Neve di febbraio è un fenomeno molto atteso in tutto il mondo. Il motivo è da rintracciare soprattutto nell’aura di mistero e fascino che questo evento naturale porta con sé. Innanzitutto, avviene in pieno inverno, quando in alcune zone del mondo si registrano temperature a dir poco rigide. E’ per questo che un tempo questa Luna veniva invocata affinché arrivasse presto la primavera.

Pensiamo, ad esempio, ai Celti, che durante la luna piena della Neve avevano una festa, Imbolc, nel corso della quale eseguivano diversi riti propiziatori per invocare la fine dell’inverno. Lo scopo era celebrare il risveglio della natura e, di conseguenza, la rinascita della vita. Accensione dei fuochi, purificazione delle case e semina simbolica di semi: questi sono solo alcuni dei rituali dell’epoca.

Secondo un’altra leggenda, questo fenomeno astronomico consente una connessione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Durante la luna piena sembra che gli esseri umani riescano a comunicare in modo più o meno diretto con le entità soprannaturali.

La data e gli orari della Luna piena della Neve

Alcuni sostengono che durante la Luna piena della Neve è il momento migliore per le trasformazioni e il rinnovamento. E’ per questo che è un’occasione per la riflessione e la purificazione interiore. Per quanto riguarda i nomi, viene associata alle nevicate perché si manifesta nel pieno dell’inverno, idem per il collegamento con il lupo che, in questo periodo di magra, è talmente affamato che ulula tutta la notte.

Tralasciando leggende e racconti popolari, la data in cui puntare gli occhi al cielo è il 12 febbraio 2025. Nello specifico, la Luna inizierà a essere più luminosa nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, ma raggiungerà l’illuminazione del 100% dell’emisfero visibile intorno alle 14:53 ora italiana del 12 febbraio. Il momento migliore per godersi lo spettacolo, però, è dalle 17 in poi (orario variabile in base alla zona di residenza). In Puglia, ad esempio, l’orario perfetto è le 17:15, mentre in Sardegna poco prima delle 18:00. Al Centro Italia, invece, alle ore 17:30 e al Nord intorno alle 17:45.