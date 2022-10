Frasi sulla luna: gli aforismi e le citazioni migliori sul satellite del nostro pianeta, il corpo celeste che più affascina gli animi romantici.

Non c’è niente di più emozionante di sollevare la testa in una bella notte stellata e lasciarsi catturare dal magnetico fascino della luna, l’unico satellite naturale del pianeta Terra. Che sia piena, crescente o calante, bianca o rossa, grande o piccola, la luna suscita in noi sempre delle emozioni straordinarie. Così bella, vicina e lontana, ha ispirato tanti scrittori e autori nel corso dei secoli. Anche per questo, oggi abbiamo a disposizione tantissime frasi sulla luna, citazioni che riescono a trasferirci quelle sensazioni vissute da sempre dagli animi più nobili e romantici. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto.

Le migliori frasi romantiche sulla luna

Non è strano accostare il concetto stesso di romanticismo alla luna. Basti pensare a un quadro come Un uomo e una donna davanti alla luna di Caspar David Friedrich, emblema della pittura romantica tedesca, per poter comprendere appieno quale sia il rapporto tra il satellite che sta in cielo e i cuori più caldi sul nostro pianeta.

Superluna rossa

Se la luna è dunque un simbolo di un movimento artistico che ha coinvolto nel corso di fine Settecento e soprattutto della prima metà dell’Ottocento pittori, scultori, poeti e scrittori, è altrettanto vero che anche in anni più recenti sono stati in molti a dedicare frasi e metafore sulla luna alle persone che più di hanno a cuore. Ecco una selezione di alcune delle più emozionanti:

– Una solitudine pura e una pace profonda. Le cose migliori che la luna possa offrire agli uomini. (Haruki Murakami)

– La luna è una compagna fedele. Non va mai via. È sempre di guardia, risoluta, ci conosce con il buio e con la luce, e come noi è in continua trasformazione. Ogni giorno è una versione diversa di se stessa. A volte tenue e pallida, altre intensa e luminosa. La luna sa cosa significa essere umani. Insicuri. Soli. Butterati dalle imperfezioni (Tahereh Mafi)

– La luna è l’unico amico con cui il solitario può parlare. (Carl Sandburg)

– Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto. (William Shakespeare)

– Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? (Giacomo Leopardi)

– Mi piace pensare che la luna è lì, anche se io non guardo. (Albert Einstein)

– Meravigliosa, la luna tra le nuvole, meravigliosa, stanotte per fortuna ho te, ma guarda che fortuna, che luna (Francesco Renga)

– Guardala in faccia la realtà, è più sicura. Guardala in faccia la realtà, è meno dura. Se c’è qualcosa che non ti va, dillo alla luna, può darsi che porti fortuna dirlo alla luna. (Vasco Rossi)

– La voce della luna ti racconterà mille cose di te e di me. La voce della luna ti accarezzerà fino a quando sarai qui con me, ti convincerà che puoi sentire il mio respiro, se vuoi. La voce della luna ti riscalderà fino a quando sarai qui con me. (Alex Baroni)

– L’astro delle notti, per la sua relativa vicinanza alla Terra, per lo spettacolo sempre rinnovantesi delle sue fasi, fin dai tempi più remoti ha condiviso con il Sole l’attenzione degli abitanti della Terra; ma il Sole abbacina la vista e lo splendore della sua luce obbliga i suoi ammiratori ad abbassare lo sguardo. La bionda Diana invece, più umana, si offre compiacentemente alla vista nella sua grazia modesta. (Jules Verne)

Luna piena: le frasi più belle

Sulla luna e le stelle di frasi ne possiamo trovare a migliaia. Ma c’è un momento in cui la luna riesce a esprimere al meglio il proprio potenziale magnetico: quando è piena. Per questo motivo sono tantissimi gli autori che hanno voluto dedicare qualche parola al nostro satellite al meglio della sua condizione, per descriverne la bellezza, il valore e il fascino irresistibile. Ecco alcune tra le frasi migliori:

– Si ritrovò, abbarbicato al guanciale, con gli occhi spalancati, in piedi sul letto a guardare la notte di luna piena, la notte profumata, silente, la notte scintillante. (Irène Némirovsky)

– Fu allora che vissi l’effetto luna piena. L’avevo chiamato così. Mi sentivo come una grande luna che continua a crescere piano piano, notte dopo notte, per arrivare allo stadio completo, luminosissimo, in cui niente manca, niente è di troppo… Nella vita di tutte noi c’è una luna piena. Se soltanto sapessimo riconoscerla per godercela almeno un po’, per sentirci diafane e realizzate. (Marcela Serrano)

