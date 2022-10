Google lancia Passkey su Chrome e Android: il compito della nuova funzione altamente tecnologica è eliminare per sempre le password.

Il popolo del web può gioire: a breve, Google lancerà Passkey su Chrome e Android. Si tratta di una funzione altamente tecnologica, che promette di dire addio alle odiose password. Il sistema, ovviamente, non è volto solo a facilitare la vita degli internauti, rendendola più flessibile, ma anche ad una maggiore protezione di tutti gli account.

Google lancia Passkey su Chrome e Android: che cos’è?

Google si sta preparando per lanciare Passkey su Chrome e Android, un sistema altamente tecnologico che consentirà agli utenti di dire addio alle password. Non giriamoci intorno, memorizzare pw per email, homebanking, Facebook, Instagram e chi più ne ha ne metta, non è un gioco da ragazzi. La funzione più utilizzata, non a caso, è ‘Recupera password’. Pertanto, non è strano che Mr. Google abbia pensato di superare uno degli scogli più grandi degli internauti. La procedura per implementare Passkey è già avviata e, pian piano, getterà le pw nel dimenticatoio. Questo, però, non significa che gli utenti andranno in corso a problemi di sicurezza.

L’azienda, infatti, sta lavorando affinché gli internauti possano continuare a navigare come sempre, senza il pericolo di furti di account. Secondo la tabella di marcia, Google dovrebbe rendere Passkey usufruibile entro la fine del 2022. Nel corso dell’anno nuovo, poi, la funzione dovrebbe essere attivata anche per le app dei dispositivi mobili.

Passkey promette di proteggere la sicurezza degli utenti

La funzione Passkey di Google non semplificherà soltanto gli accessi dei vari account che ognuno di noi possiede, ma garantirà la sicurezza. Quest’ultima sarà anche maggiore rispetto a quella attuale. Ad oggi, infatti, la password più diffusa, nonostante le frodi, continua ad essere la sequenza numerica 123456.

Riproduzione riservata © 2022 - DG