Avete mai sentito parlare della tecnica scrapbooking? Si tratta di una vera e propria attività creativa, che può essere utilizzata per creare libri particolari. Nella maggior parte dei casi, non sono le parole ad avere la priorità, ma le immagini. Vediamo, nello specifico, cos’è e a cosa serve, nonché il materiale da acquistare per iniziare il lavoro.

Scrapbooking: cos’è e a cosa serve

Il termine scrapbooking ha un significato piuttosto intuitivo. Anche chi non conosce bene l’inglese, capisce che si sta parlando di un libro, o meglio di qualcosa molto simile ad un libro. Letteralmente, la parola scrapbook indica un album di ritagli. Scrapbooking, invece, indica la tecnica artistica tramite la quale si ottiene questo speciale albo.

Al suo interno si possono mettere le cose che più si desiderano, scegliendole anche in base al tema del libro. Se, ad esempio, scegliete di realizzarne uno dedicato ai viaggi, potreste decidere di incollare sulle pagine tutti i dettagli che hanno contribuito a rendere la vacanza speciale: dallo scontrino di un ristorante al biglietto della metro, passando per il bigliettino da visita di un posto che vi è rimasto nel cuore. Ovviamente, in uno scrapbooking non possono mancare le fotografie e le didascalie, in modo da renderlo ‘parlante’. Le frasi possono essere prese in prestito anche dai grandi autori della letteratura mondiale.

Scrapbooking: come iniziare?

La tecnica scrapbooking prevede una specie di preparazione iniziale. Quando avete scelto il tema centrale, dovete provvedere ad acquistare tutto il necessario. Dalla spirale ai fogli, passando per le penne colorate, i tessuti, gli stickers, i cartoncini e tutto ciò che attira la vostra attenzione. Si tratta di un lavoro creativo, quindi la vostra fantasia non deve avere limiti. Dulcis in fundo, non dimenticate che questa attività è estremamente rilassante, per cui, come avviene con i mandala da colorare, aiuta a combattere sia l’ansia che lo stress.

