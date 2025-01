Qual è il significato dei tatuaggi di Damiano David? Il frontman dei Måneskin ha moltissimi tattoo, tra cui uno con la sua ex fidanzata.

Per Damiano David l’estetica è fondamentale. Il cantante dei Måneskin esprime il suo stile non solo attraverso la moda e il make-up, ma anche con i numerosi tatuaggi che ha su tutto il corpo. Molti sono dedicati alla sua musica, alcuni li ha fatti in coppia con altri membri del gruppo e uno insieme alla sua ex fidanzata Giorgia Soleri. Scopriamo quali sono e qual è il loro significato!

Il significato dei tatuaggi di Damiano David

Uno dei tatuaggi più appariscenti di Damiano David è sicuramente la scritta “Il ballo della vita” impressa a caratteri cubitali sulla parte alta del petto. Questo disegno è stato realizzato nel 2018 in onore del primo album dei Måneskin che infatti si intitola proprio così. Un altro tattoo dedicato alla sua musica è la scritta “MammaMia” incisa sotto l’ombelico.

Uno dei tatuaggi di Damiano che ha scatenato maggiori polemiche è il disegno che porta sulla coscia sinistra, ovvero il viso di un giovane con i capelli lunghi, la corona di spine sulla testa e un cuore tra le mani che sembra proprio Gesù. L’artista ha sempre respinto le accuse di blasfemia sostenendo che si tratterebbe invece di un suo ritratto. Molto scalpore ha suscitato anche l’irriverente scritta “Kiss that” (baciamelo) che il cantante si è fatto incidere proprio sopra il fondoschiena.



I tatuaggi su petto, fianco e braccia

Sullo sterno David ha invece impresso un serpente che si avvolge attorno ad una mela, chiaro richiamo al peccato originale e alla tentazione di Eva nella Genesi. Sempre nella zona del petto e del torace, il cantante romano si è anche tatuato tre figure femminili, note protagoniste di un hentaii giapponese, ossia la versione per adulti dei classici manga. Sotto di loro spuntano le teste di due feroci bestie non ben identificate piene di piercing.

Il cantante ha anche un tatuaggio ritenuto molto sexy dalle sue fan: vicino all’inguine destro si è tatuato un paio di ali con sotto una scritta in corsivo che recita “Per quel paio di ali d’oro avremmo pagato tutto l’oro al mondo“, ovvero una citazione della canzone “Solo” di Vegas Jones. Sul fianco ha invece tatuato un enorme dragone cinese.

Anche le braccia di Damiano sono molto tatuate. Sul lato destro il cantante ha voluto fare un dolce omaggio alla mamma disegnandosi una rosa con sotto la scritta “Mom“. Sotto si vede il profilo di una provocante pin-up nuda con i capelli sciolti, mentre sul lato c’è un grosso cuore. Sul braccio David ha anche un tatuaggio realizzato insieme alla sua ex fidanzata Giorgia Soleri. Si tratta della scritta “Same Team” (dalla stessa parte), simbolo dell’amore che ha unito i due per 8 anni.

Quanto ha speso Damiano David per i tatuaggi?

Dopo la vittoria a Sanremo 2021 con la canzone “Zitti e buoni“, Damiano si è tatuato sul polpaccio destro un breve estratto di un tema scritto da lui stesso alle elementari: “Mi piace giocare con i miei giocattoli. Mi piace quando faccio la lotta con mio fratello. Mi piace quando gioco con la Playstation. Da grande voglio fare la rockstar“.

Anche la schiena del cantante è piena di tatuaggi: un gatto, animale a cui Damiano è molto legato, due angioletti con di arco e frecce e una versione in lineart dell’opera “L’Arcangelo Michele e gli angeli ribelli”. Quanto ha pagato l’artista per realizzare tutti questi tatuaggi? Non abbiamo certezze, ma visto il numero e la complessità delle opere realizzate sulla sua pelle si tratta sicuramente di una cifra non indifferente.