Carlo Conti e la passione per i motori: 3 auto, una per ogni occasione

Grande appassionato di motori, Carlo Conti possiede tre auto, una per ogni occasione: ecco quali sono e quanto costano.

Considerato uno dei conduttori più amati della televisione italiana, Carlo Conti non ha mai nascosto di avere una grande passione per i motori. Nel suo garage ci sono tre auto, tutte molto diverse, sia per quel che riguarda il prezzo che per le prestazioni. Vediamo che macchine possiede e quanto valgono.

Che auto ha Carlo Conti? Ben 3 mezzi nel suo garage

La passione per i motori di Carlo Conti è iniziata tanti anni fa, quando appena patentato ha acquistato la sua prima auto. All’epoca, il conduttore ha optato per una macchina in voga, simbolo degli italiani degli anni Settanta/Ottanta. Stiamo parlando della Fiat 127, che lui scelse di un bel colore acceso, ossia arancione. A distanza di tanti anni, il presentatore è rimasto in un certo senso legato alla casa automobilistica italiana, ma ha ampliato il suo garage. Possiede, infatti, tre mezzi diversi.

Il primo, quello che utilizza per spostarsi velocemente in città, è un’utilitaria molto gettonata, soprattutto dai ragazzi, dai single o da coloro che, detto ‘volgarmente’, non hanno famiglia. Parliamo della Smart, che ha scelto nella tonalità del nero. Il prezzo? Si parte dai 15mila euro.

La seconda auto, invece, è un modello familiare, perfetto per gli spostamenti con la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. Si tratta dell’Audi Q3, una vettura grande, comoda, con cui può tranquillamente affrontare viaggi lunghi in estrema comodità. In questo caso il costo è molto più alto: da 39.516 euro per il modello base a 54.150 euro per il full optional.

Carlo Conti: ecco qual è l’auto a cui tiene di più

La Smart e l’Audi Q3 sono completamente diverse, eppure l’auto a cui Carlo Conti tiene di più è la terza. Si tratta di una vecchia Fiat 500, un modello storico che il conduttore ha scelto di utilizzare anche nel giorno del suo matrimonio. E’ questa la vettura che ama di più e che maggiormente condivide sui social. Il prezzo varia, soprattutto in base alle condizioni e ai km effettuati, da 3.000 a 30.000 euro.