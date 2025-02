Lentamente di Irama, il significato della canzone: “Il tuo sorriso mi mastica”

Lentamente è la canzone con cui Irama si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

Con la speranza di replicare lo stesso successo di Ovunque sarai e Tu no, Irama torna al Festival di Sanremo 2025 con Lentamente. Una ballata dedicata a un amore turbolento, vissuto come una battaglia, il cui finale era già scritto. Scopriamo il significato e il testo.

Lentamente di Irama: il significato della canzone

Irama si presenta per la quinta volta al Festival di Sanremo con la canzone Lentamente. Scritto dallo stesso artista con Blanco, Michele Zocca alias Michelangelo e Giuseppe Colonnelli, il brano racconta una storia d’amore che si è consumata come una candela. Una relazione intensa e passionale, con una donna “fredda come la neve“, che viene fatta a brandelli da entrambi i partner.

“Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte“.

Una relazione altalenante, dove anche le lacrime sembrano parte di un copione, fatta di “appuntamenti nascosti in ristoranti costosi“. Quanto può durare una storia di questo tipo?

“È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò“.

Si può provare a rivitalizzare la relazione in ogni modo, ma prima o poi i sentimenti si spegneranno. A quel punto, forse, non resteranno neanche i bei ricordi.

“Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente“.

In Lentamente, Irama si mette a nudo e racconta di una storia d’amore difficile, in cui la colpa della rottura è da rintracciare in entrambi i partner. L’artista ha parlato così della canzone: “Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente“.

Ecco il video di Lentamente di Irama:

Lentamente di Irama: il testo della canzone

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve…

