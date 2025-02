Dal lusso sfrenato alle lampade vintage, passando per quadri che lo raffigurano e vasi dalle sembianze femminili: ecco com’è fatta la casa di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio è il paroliere più famoso della TV e di certo tutti lo conoscono per il suo stile eccentrico e per il suo amore per il trash. Il suo appartamento non è da meno, e rispecchia in pieno il suo stile: la lussuosa abitazione del cantautore è in uno dei quartieri vip di Milano e al suo interno sono presenti dettagli lussuosi ma anche oggetti particolarmente irriverenti (che qualcuno definirebbe kitsch senza troppe remore).

Cristiano Malgioglio: la casa, tra lussi ed eccessi

La casa di Cristiano Malgioglio a Milano si apre su un ampio salone: al suo interno un grosso tavolo in marmo, un divano bianco e un ingresso dove vengono accolti gli ospiti e dove si intravede fin da subito un angolo bar, utile per preparare un cocktail di benvenuto da offrire loro.

In una delle numerose stanze dell’appartamento il paroliere più irriverente della tv ha tutti i cimeli a lui più cari. Quadri che lo raffigurano, vasi a forma di donna e, ovviamente, fotografie che lo ritraggono con gli amici di sempre (una su tutti, Valeria Marini).

Nella sala da pranzo un ampio tavolo rotondo viene allestito a dovere (con tanto di fiori freschi) quando Malgioglio ha ospiti a cena. Un altro tavolo è presente anche in cucina, dove il famoso personaggio televisivo ha appeso dei quadri che raffigurano lui e la sua adorata mamma.

La cucina si compone di alcuni moderni mobili bianchi. Il paroliere adora preparare cene e aperitivi da gustare con le sue celebri amicizie, ma non ama affatto lavare piatti e bicchieri.

La camera da letto è moderna, ma anche qui non mancano particolari classicheggianti come le due abat-jour appese accanto al letto.