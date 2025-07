Avete mai visto dove abita l’attore Vincenzo Salemme? Scopriamo la casa dove ama rifugiarsi dopo le fatiche artistiche: ecco dove vive!

Vi siete mai chiesti dove abita Vincenzo Salemme? Facciamo un ‘giro’ nella sua casa a Napoli, tra la passione per i fornelli e quel pizzico di divertimento che non può mai mancare a casa dell’attore…

A casa di Vincenzo Salemme

A casa di Vincenzo Salemme tutto è profumi di buona cucina e sorrisi. L’attore infatti è un bravissimo cuoco, e spesso intrattiene i suoi follower con deliziose ricette da leccarsi i baffi!

Quando è lontano dai suoi impegni artistici, è proprio ai fornelli che ritrova una delle sue più grandi passioni, tra relax, tradizione e… un tocco immancabile di sperimentazione!

Vincenzo Salemme: un amore di cucina

Salemme adora cucinare e dà spesso prova delle sue abilità ai fornelli con alcuni divertenti e interessanti video su Instagram. La cucina dell’attore è uno degli ambienti più vissuti della sua casa, composta da elementi bianchi e un ampio piano di lavoro in acciaio su cui preparare fantastici piatti!

Ama preparare gustose ricette servendosi di ingredienti naturali e fulcro della buona tavola campana, come la mozzarella! Ai pensili bianchi si alternano mensole che accolgono barattoli di spezie e olio, mentre in fondo alla stanza, un frigo di grandi proporzioni domina lo spazio…

Tante luce in casa Salemme

La cucina di casa Salemme, come il resto della splendida casa dell’attore, è dotata di una parete interamente dedicata ad ampie finestre con infissi totale white, dettagli complici della magnifica luce che permea ogni ambiente dell’abitazione…

Sui soffitti di casa Salemme si intravedono delle lampade led che restituiscono una carezza di modernità, mentre il pavimento ha il delicato tono del legno chiaro, in perfetta armonia con le linee pulite ed essenziali dell’arredamento.

Come si intravede dagli scatti condivisi su Instagram dall’artista, nel suo nido non può mai mancare il bianco, nota di testa che emerge anche in un video del suo 62° compleanno. Alle spalle di Salemme un’elegante libreria a parete, rigorosamente total white, scrigno di tanti libri da divorare…