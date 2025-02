Bianca Balti, la sua casa è total white: ecco com’è e dove si trova

Bianca Balti ha più volte definito la sua casa un “santuario”: vediamo dove si trova e com’è la dimora della top model.

Anche se si trova spesso a Milano e Parigi, per lavoro, svago o motivi di salute, Bianca Balti vive in pianta stabile nell’altra parte del mondo. La modella, lodigiana di origine, ha scelto di lasciare la sua terra dieci anni fa: ecco dove si trova la sua casa e com’è.

Bianca Balti: la sua casa “bianca” di Los Angeles

Pur essendo nata a Lodi, a circa 40 km di distanza da Milano, Bianca Balti vive negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dal 2015. Abita con le figlie Matilde, avuta nel 2007 dall’ex marito Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con Matthew McRae. La sua casa, una bellissima villa immersa nel verde, rispecchia in tutto e per tutta la sua personalità.

Nello stile tipicamente americano, la dimora si sviluppa su un unico piano e presenta grandi stanze, tutte molto luminose. Pensate che la sua camera vanta due finestre ampie, posizionate alle spalle del letto. Sbirciando gli scatti dell’abitazione che la modella ha condiviso su Instagram un dettaglio salta subito all’occhio: il colore bianco domina ovunque, dai mobili alle pareti, passando per il pianoforte posizionato nel salone.

La stanza che maggiormente appare sui social è il salone, a dir poco immenso. Il pavimento in parquet, posizionato in tutta la casa, si sposa alla perfezione con il bianco delle pareti. In salotto, però, sono due i dettagli che spiccano: il pianoforte bianco e il palo da pole dance.

Bianca Balti: una casa inondata dalla luce

Nel salone della casa non manca un maxi specchio, dove Bianca Balti si concede i fitcheck di rito, qualche volta in compagnia delle figlie, e un bel camino da accendere nelle rare giornate in cui la temperatura di Los Angeles è meno piacevole del solito.

Oltre al bianco che domina in ogni stanza, la casa della modella colpisce per un altro motivo: la luce naturale che investe tutti gli ambienti. Le finestre abbondano e forse è proprio questo il motivo. Perfino in cucina ce ne sono due.

Come in tutte le dimore delle modelle o delle fashion addicted, non poteva mancare una grande cabina armadio. La collezione di scarpe di Bianca è invidiabile. Una dimora basic, senza ombra di dubbio, ma elegante e accogliente.