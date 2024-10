“Born with a broken heart”: il significato del nuovo singolo di Damiano David

Damiano David ha pubblicato “Born with a broken heart”, il suo secondo singolo da solista: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Dopo l’uscita di “Silverlines”, che ha segnato il suo debutto come solista, Damiano David ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Born with a broken heart“. Si tratta di un brano intimo, in cui il frontman dei Maneskin affronta le sue imperfezioni e il suo senso di inadeguatezza nei confronti del mondo. Scopriamo qual è il significato del brano!

“Born with a broken heart” di Damiano David: il significato

Il brano “Born With a Broken Heart” racconta l’intensa battaglia interiore di Damiano David con il concetto di imperfezione e inadeguatezza. Attraverso il testo, l’artista condivide con il suo pubblico la lotta personale contro la solitudine emotiva e la difficile accettazione di sé.

La canzone è infatti stata scritta e realizzata in un periodo buio della vita di David, segnato dalla totale disconnessione del cantante rispetto ai propri sentimenti.

“Quando ho scritto questa canzone, stavo uscendo da un momento molto buio” – racconta Damiano David – “Mi sentivo apatico e avevo paura di aver perso la mia capacità di sentire e provare sentimenti, sia positivi sia negativi. Tutto questo è successo nel momento in cui stavo iniziando la più importante relazione della mia vita e la paura di non essere pronto o all’altezza era enorme“.

Il ritornello “Baby, you can’t fix me. I was born with a broken heart” si pone come un accorato riconoscimento della propria natura intrinsecamente imperfetta, ma anche come un invito a non arrendersi nonostante le difficoltà.

Il testo della canzone

I’ve been trying to change (Oh-oh)

Trying to find somebody to love me

Oh-no, but I end up in the same damn place again

Hoping that I could be different, but I’d be blind to pretend

I wish that I was perfect (Just like you)

But I’m an alien

Continua per il testo integrale