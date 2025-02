Qual è il significato dei tatuaggi di BigMama? La cantante ne ha più di 20 e sono sparsi su tutto il corpo.

BigMama ha moltissimi tatuaggi su tutto il corpo anche se molti sono piccoli e si fanno notare poco. La cantante, che nel 2024 ha partecipato a Sanremo con “La rabbia non ti basta”, ha deciso di decorare la sua pelle con più di 20 disegni, scritte e numeri: scopriamo quali sono e qual è il loro significato!

Il significato dei tatuaggi di BigMama

Scorrendo il profilo Instagram di BigMama, il primo tatuaggio che salta all’occhio è la scritta “Dea” incisa sul petto. La cantante, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha rivelato che questo tattoo è dedicato a sé stessa e ha un significato molto profondo.

“Volevo dedicarmi qualcosa di forte, qualcosa che mi ricordasse di essere tanto tanto forte.” – ha raccontato – “L’ho tatuato sul petto così ogni volta che mi guardo allo specchio c’è lo vedo e me lo ricordo, perchè se non ti salvi da solo nessuno ti salva”.

BigMama: i tatuaggi sulle braccia

Gli altri tatuaggi di BigMama, sono più piccoli e meno evidenti, come alcuni segni che porta sulle braccia. Nel 2024, in occasione del Festival di Sanremo, la cantante ha partecipato al format “Talk Ink” del tatuatore Anakin che consiste nell’intervistare personaggi famosi mentre li sta tatuando.

Ad Anakin BigMama ha chiesto due piccoli tattoo, uno sul braccio destro e l’altro sul braccio sinistro: “Perché sono scaramantica e devo avere per forza i tatuaggi dispari, sennò portano sfiga“. La cantante si è fatta incidere sulla pelle due numeri, il 18 e il 2, e ha spiegato quale significato hanno queste cifre per lei.

Quanto ha speso per i tatuaggi?

“Il 18 febbraio è il compleanno di mio padre in primis ed è la fine di un percorso molto difficile che ho dovuto fare, quindi è importante.” – ha spiegato la rapper al tatuatore. Poi ha aggiunto: “Il 18 poi è il sangue nella smorfia, mentre il 2 è la rinascita. Sono diverse cose, ho fatto delle ricerche“.

Oltre ai numeri 18 e 2, BigMama ha anche un serpente tatuato sul braccio sinistro e diversi disegni su gambe e schiena per un totale di ben 25 tattoo. Quanto ha speso per i tatuaggi? Non abbiamo informazioni certe, ma visto il numero elevato la cifra potrebbe essere considerevole.