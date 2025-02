Che auto possiede Achille Lauro? Il cantante ha parcheggiato in garage due bolidi, uno per le grandi occasioni, l’altro per tutti i giorni.

In una sua canzone del 2018, Achille Lauro aveva previsto che nel suo garage, prima o poi, avrebbe parcheggiato un bolide. Ovviamente, non si è accontentato di una sola auto extra lusso, ma ne ha comprata un’altra, che potremmo definire “per tutti i giorni“. Vediamo che macchine sono e quanto costano.

Che auto possiede Achille Lauro?

Appassionato di auto, Achille Lauro possiede due gioiellini: uno per le grandi occasioni, l’altro per gli spostamenti quotidiani. Anche se al Festival di Sanremo 2019 osannava la Rolls Royce, nel suo garage ha parcheggiato un’altra vettura. Si tratta sempre di un mezzo extra lusso, ma made in Italy. Stiamo parlando della Ferrari 488 GTB, che ovviamente ha scelto di colore rosso fiammante.

E’ stato lo stesso artista, nel 2021, a mostrare su Instagram la sua auto nuova di zecca, tra l’altro scrivendo una didascalia molto significativa: “Ho cambiato macchina ma ho la stessa fame di quando in una macchina ci dormivo“. La supercar, il cui acquisto era stato predetto nella canzone Purple Rain, in cui cantava “Fumo una mela rossa, rossa come il Ferrari che avrò“, è una berlina che raggiunge una velocità massima di 330 km/h. Il prezzo base, accessibile solo a pochi, parte da 200mila euro.

Quanto vale il garage di Achille Lauro

Mentre la Ferrari è destinata alle grandi occasioni, l’altra auto è adatta pure per gli spostamenti di tutti i giorni. Si tratta sempre di un bolide, sia chiaro, ma più grande e capiente. Achille Lauro ha scelto una imponente Ford Bronco di colore nero opaco. Anche in questo caso, è stato lo stesso artista a mostrare il suo gioiellino sui social, ammettendo di averla acquistata per festeggiare il disco di Platino di Amore disperato.

La vettura, ispirata al modello americano prodotto dal 1965 al 1996, è sportiva ed elegante al tempo stesso. Raggiunge una velocità massima dichiarata di 161 km/h e ha un prezzo base di 77mila euro. Non sappiamo se Achille possegga altre macchine, ma fermandoci a questi due mezzi possiamo tranquillamente dire che il suo garage ha un valore non indifferente.