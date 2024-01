Com’è e dove si trova la casa di Katia Follesa? La comica, conduttrice e attrice vive con il marito Angelo Pisani e la figlia Agata.

Comica apprezzatissima in televisione, Katia Follesa è molto seguita anche sui social. E’ nel mondo virtuale che Katioska – questo il suo nickname su Instagram – mostra parte della sua quotidianità, compresa la dimora dove vive con la famiglia. Vediamo dove si trova e com’è la sua casa.

Katia Follesa: dove si trova e com’è la sua casa

Classe 1976, Katia Follesa è nata il 12 gennaio a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Fidanzata con il collega Angelo Pisani dal 1999, insieme hanno messo al mondo Agata. La famiglia felice, che spesso condivide sketch comici sui social, è rimasta a vivere in Lombardia. Stando a quanto si coglie, sembra che abbiano scelto di vivere a Milano, città di nascita di Angelo.

I fan, grazie alle innumerevoli condivisioni Instagram di Katia, hanno potuto scorgere qualche dettaglio della loro casa. Si tratta di un appartamento spazioso, probabilmente situato all’interno di un vecchio palazzo. Questo dettaglio ci fa ipotizzare che la dimora si trovi nel centro storico del capoluogo lombardo.

Il primo dettaglio che salta all’occhio è il colore delle pareti. Il bianco si alterna ad un verde acqua davvero bellissimo. L’arredamento è un mix tra il classico e il moderno, una scelta di stile raffinata e chic. La stanza maggiormente ‘instagrammata’ è il salone, collegato ad un ampio ingresso. Il pavimento delle due stanze, però, è diverso. In sala c’è il parquet, mentre dall’altro lato ci sono piastrelle scure lucide con una cornice dorata assai particolare.

Katia Follesa: una casa colorata e spaziosa

Un’altra stanza che Katia Follesa condivide spesso sui social è la cucina. Anche in questo ambiente, spicca il colore verde acqua alle pareti. I mobili sono per lo più bianchi, con piani di lavoro in legno chiaro. Tra tazze e piatti di ceramica appesi alla parete, si nota anche un balcone spazioso.

Ovviamente, in cucina non manca una grande dispensa, dove Katia si rifugia quando la voglia di dolce prende il sopravvento.

Al contrario del salone e della cucina, la camera viene condivisa pochissimo. Dai post, si coglie solo un dettaglio: il letto con testata in pelle color ocra e ferro battuto.

Ovviamente, nella casa della comica non mancano dettagli particolari, come i pomelli all’ingresso usati come appendiabiti o delle romantiche lampade con le iniziali K e A, ossia Katia e Angelo.