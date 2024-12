Fedez, più di 100 tatuaggi sul suo corpo: ecco qual è il loro significato e quanto ha speso

Fedez ha il corpo quasi del tutto coperto dai tatuaggi. Ovviamente, ognuno di loro ha un significato particolare.

Guardando Fedez, sia sui social che durante le sue esibizioni, è impossibile non notare i tatuaggi che coprono quasi interamente il suo corpo. Alcuni sono vere e proprie opere d’arte, mentre altri sono un po’ too much. Vediamo quanti ne ha, cosa rappresentano e qual è il loro significato.

I tatuaggi di Fedez e il loro significato

Appassionato di tatuaggi fin da quando era ragazzino, Fedez non ha dovuto aspettare la maggiore età per imprimere un segno indelebile sulla sua pelle. Aveva soltanto 14 anni quando si è disteso per la primissima volta sul lettino del tatuatore e oggi il suo corpo è quasi interamente coperto dall’inchiostro. Ogni tattoo, ovviamente, ha un significato particolare.

Senza ombra di dubbio, il tatuaggio più importante è quello che parte dalla nuca, ricopre la schiena, continua su uno dei glutei e termina sulla gamba destra. Fedez l’ha fatto nel 2022, dopo il delicato intervento per rimuovere un cancro al pancreas. Il disegno è assai particolare: un’araba fenice che stringe tra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri di un fuoco acceso dai figli Leone e Vittoria. Un significato importante: la rinascita dopo il periodo più buio della sua vita.

Anche sul collo, Federico Lucia ha diversi tatuaggi. Quello più visibile è la ragnatela a copertura della gola, fatta nel 2013. Si tratta di un disegno puramente estetico, che non ha un valore specifico. Sul lato destro del collo spicca uno squalo che mangia una banconota con indosso un cappellino decorato con la scritta ZEDEF, che altro non è che il nome Fedez al contrario. Questa immagine gli ricorda che per raggiungere la ricchezza bisogna essere veri e propri squali.

Quanto gli sono costati i tatuaggi?

Fedez ha diversi tatuaggi anche sulle braccia e sulle mani ma, per sua stessa ammissione, molti non hanno un significato particolare. Sono semplici “forme d’arte” che ha scelto per decorare il corpo. Si va da un elefante che ricorda la divinità indiana Ganesh a un dragone rosso con gli occhi gialli, passando per una pin-up barbuta, una donna cavallo, una rosa rossa e una mano verde mozzata che fa le corna con l’osso in vista. E ancora: fiori in stile giapponese, una ninfea tenuta tra le dita di una mano scheletrica, un mostro verde che fa le linguacce, una nuvola grigia con fulmini con un occhio all’interno e uno stendardo con due grossi diamanti, sui quali è inciso il suo anno di nascita (1989) e un punto di domanda. E il raviolo che si nota sulla mano? L’ha fatto nel 2017 con l’ex moglie Chiara Ferragni, in riferimento al nomignolo che usavano in intimità.

Al centro del petto, ha tatuato un grande albero con le radici in vista e i rami che si uniscono alla ragnatela che ha sul collo. Sopra al pettorale sinistro spicca una clessidra con la scritta It’s time to… (in italiano È tempo di….), mentre sulla spalla destra una lavatrice che lava un cervello. Assai particolare è il tatoo che ha sulla pancia, ossia un Gesù stilizzato con le mani alzate e accanto la scritta Oh my god (Oh mio Dio), con la o rappresentata dall’ombelico.

Sulla parte sinistra del busto, invece, ha dei grandi denti in stile cartoon che addentano qualcosa di mostruoso. Passando al ginocchio sinistro, troviamo l’alieno di Mars Attack, e sulla stessa gamba il Duomo di Milano. Singolare è anche il disegno sul piede sinistro, ossia delle stringhe annodate fino alla caviglia. Ovviamente, sul suo corpo non mancano i visi dei figli Leone e Vittoria.

Non sappiamo quanti soldi abbia speso Federico per disegnare più di 100 tatuaggi sul suo corpo, ma immaginiamo che sia una cifra importante.