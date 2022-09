Google ha dedicato il nuovo Easter Egg alla sonda Dart della Nasa: si tratta di un’immagine in movimento, che prevede anche lo schianto.

Il nuovo Easter Egg di Google è dedicato alla sonda Dart della Nasa. Digitando due paroline magiche sulla barra di navigazione, si diventerà protagonisti di una specie di avventura nello spazio, con tanto di schianto della sonda e schermo del pc del tutto inclinato: come funziona?

Google, nuovo Easter Egg: come far schiantare la sonda Dart sullo schermo?

Il nuovo Easter Egg di Google è dedicato alla prima missione di difesa planetaria nella storia dell’esplorazione spaziale. Basterà scrivere Nasa e Dart nella barra di ricerca del browser per veder apparire una sonda che si schianta sullo schermo. Identica alla Dart, apparirà da sinistra e andrà a sbattere contro gli asteroidi che compaiono nelle immagini selezionate in base alla ricerca di partenza.

A questo punto, lo schermo del pc – perché da smartphone il nuovo Easter Egg di Google non funziona – si inclinerà verso destra. Lo schianto di Dart, quindi, non lascerà indenne il vostro personal computer. Sia chiaro, si tratta solo di una specie di illusione e non di un danno vero e proprio. Fatto sta, che lo schermo resta inclinato per tutta la durata della navigazione.

Come far tornare allineato lo schermo del pc?

Per far tornare allineato lo schermo del pc non dovete fare alto che cliccare su uno dei link che vi appaiono oppure avanzare nella ricerca. Ale ore 01:14, ora italiana, la Nasa ha fatto schiantare la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) contro l’asteroide Dimorphos. Si tratta di un esperimento che non ha messo e non metterà in pericolo la Terra. E’ stato fatto soltanto per capire se è possibile cambiare la traiettoria di un asteroide attraverso un impatto piuttosto violento. Ovviamente, i risultati del test si otterranno tra qualche anno.

