Frasi sulla passione: gli aforismi e le citazioni più belle dedicate al sentimento intenso che muove le nostre vite.

Non c’è vita, senza passione. Non c’è amore che non sia mosso da questo sentimento non meno travolgente, necessario per far sì che una relazione sia vivace, vibrante, coinvolgente davvero. La passione, o le passioni più in generale, è ciò che maggiormente muove le nostre decisioni, cambia le nostre scelte, determina le nostre ambizioni. Anche per questo, tantissimi scrittori e pensatori hanno scritto frasi sulla passione di straordinario impatto, in grado di sottolineare quanto questo sentimento sia dirompente e trascinante. Scopriamone insieme alcune delle più belle in assoluto.

Aforismi sulle passioni: le più belle

La passione può essere d’amore, ma può essere anche collegata a tanti altri ambiti delle nostre vite. Resta però sempre coinvolgente, a volte in grado di far ardere così tanto il nostro cuore da farci diventare irrazionali, da portarci lì dove non avremmo mai pensato di poterci spingere.

Un’onda emotiva che infrange ogni ostacolo, ci travolge con dolore e con quella voglia di vivere davvero, pienamente. Se stai cercando frasi di passione, o sulla passione, in grado di descrivere almeno in parte questo straordinario sentimento, ecco alcune delle più emozionanti:

– Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

– Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole passione. Per vivere ci vuole passione. (Oriana Fallaci)

– Una passione bruciante abbinata a un assoluto distacco è la chiave di ogni successo. (Mahatma Gandhi)

– La passione non è cieca, è visionaria. (Stendhal)

– Chi si nasconde nella tenerezza non conosce il fuoco della passione. (Alda Merini)

– Preferisco morire di passione che di noia. (Vincent van Gogh)

– La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più grandi. Non ho mai tregua. (Gabriele D’Annunzio)

– Non si può trovare passione nel vivere in modo mediocre. Non accontentatevi di una vita che è meno di quello che siete capaci di vivere. (Nelson Mandela)

– Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. (Enzo Ferrari)

– Una passione che dura tutta la vita è un privilegio, indipendentemente dal prezzo che ci chiede. (Agatha Christie)

– La passione è una fiamma che, incustodita, brucia fino alla sua distruzione. (Khalil Gibran)

– Se hai passione per quello che fai, un po’ di pazzia è inevitabile, probabilmente necessaria. (Lady Gaga)

Le migliori citazioni sulla passione

Dal mondo della musica al mondo della letteratura e della filosofia, tutti hanno lasciato riflessioni nel corso della loro carriera sull’importanza della passione, ingrediente fondamentale per far sì che le nostre vite assumano un senso vero, profondo, importante. Perché vivere senza passione non è vivere appieno, a prescindere da dove ci porta questo sentimento così trascinante che ogni tanto va represso, ma spesso deve diventare anche la corrente da seguire per raggiungere ciò che siamo destinati a essere.

Ecco altre splendide citazioni dedicate alla passione:

– La passione ti fa smettere di mangiare, di dormire, di lavorare, di vivere in pace. Molti si spaventano perché, quando compare, distrugge tutto ciò che di vecchio incontra. (Paulo Coelho)

– Come la pioggia penetra in una casa dal tetto sconnesso, così la passione penetra nella mente non ben esercitata. (Buddha)

– Quando due persone sono sotto l’influenza della più violenta, della più folle, della più illusoria, e della più transitoria delle passioni, viene loro richiesto di giurare che rimarranno continuamente in quella condizione eccitata, anormale e logorante, finché morte non li separi. (George Bernard Shaw)

– Con la virtù si fanno soltanto quadri tranquilli e freddi; sono la passione e il vizio quelli che animano le composizioni del pittore, del poeta, del musicista. (Denis Diderot)

– Se la passione ti guida, lascia che la ragione tenga le redini. (Benjamin Franklin)

– Il più bel trucco di una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da acquistare. (Yves Saint Laurent)

– La coscienza è la voce dell’anima e le passioni sono la voce del corpo. (Jean-Jacques Rousseau)

