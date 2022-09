Le Storie di Instagram diventano più lunghe: il social network accontenta i creator con una grande novità.

Svolta nel mondo dei social: cambiano le Storie di Instagram. E non di poco. Dopo diversi anni di rodaggio, il social network ha deciso di accontentare i milioni di creator che da tempo chiedevano una svolta, introducendo una delle novità più attesa in assoluto: l’addio al limite dei 15 secondi. Se fino a questo momento, infatti, se si volevano creare Storie più lunghe era necessario “spezzettarle” in brevi Storie da 15 secondi di durata, adesso le cose cambiano. Ecco quanto durano, o meglio, possono durare le Instagram Stories.

Le Storie di Instagram si allungano fino a un minuto

Forse ispirati dalla PFM e dalla loro Storia di un minuto, i vertici di Instagram hanno deciso di quadruplicare la durata massima delle proprie Stories, portandola appunto dai 15 secondi canonici agli attuali 60 secondi.

instagram repost

Una grande svolta per i creator, che finalmente potranno riprodurre e creare Storie quattro volte più lunghe rispetto a prima, senza dover essere obbligati a spezzettare i propri contenuti più lunghi in brevissime clip da 15 secondi l’una. Spiega un portavoce del gruppo Meta: “Siamo sempre al lavoro per migliorare l’esperienza delle Storie. Ora potrete riprodurre e creare storie ininterrottamente fino a 60 secondi, invece di vedere filmati tagliati automaticamente“.

Quando arriveranno le nuove storie Instagram

Il rollout di questa straordinaria novità è in corso su scala globale, Per poter essere certi di poter ricevere questo aggiornamento è consigliabile controllare la disponibilità di eventuali release disponibili sugli store digitali. Con l’ultima versione è quasi certo che si troverà in automatico anche l’opzione per le storie di 60 secondi.

Ma come si registrano le Stories da un minuto? La procedura è molto semplice. Anzi, a dirla tutta è la stessa che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni. Basta accedere alla modalità dedicata alle storie e registrare un video da Instagram per la durata desiderata, oppure caricare un video che abbiamo già salvato nella galleria del nostro dispositivo. Sarà la stessa app a farci notare che la clip non verrà più spezzata in brevi filmati da 15 secondi ma che durerà fino un massimo di un minuto.

