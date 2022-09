Alea Iacta Est è stata pronunciata da Giulio Cesare prima di attraversare il fiume Rubicone, ma cosa significa davvero?

Avete mai sentito pronunciare o letto l’espressione latina Alea Iacta Est? Questa frase è davvero molto famosa e per questo è difficile non averla mai sentita. Nonostante questo, però, tante persone non sanno cosa significa e chi l’ha pronunciata per primo. Vediamo allora tutti i dettagli su questa nota locuzione.

Origini : dal latino.

: dal latino. Quando si usa : è una frase latina che in italiano si usa per dire “il dado è tratto” o “il dado è stato gettato”. Si usa quindi per indicare una decisione che non ammettere ripensamenti di alcun tipo.

: è una frase latina che in italiano si usa per dire “il dado è tratto” o “il dado è stato gettato”. Si usa quindi per indicare una decisione che non ammettere ripensamenti di alcun tipo. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di Alea Iacta Est

Alea Iacta Est è un’espressione latina che viene tradotta in italiano con la frase “il dado è tratto” o “il dado è stato gettato”. Questo motto proverbiale, nel senso metaforico, si usa per intendere “la decisione è presa”. La frase è diventata famosa nel corso del tempo e si cita quando si prende una decisione della quale non si ammette ripensamenti.

La frase è stata attribuita da Gaio Svetonio Tranquillo a Giulio Cesare all’interno del suo De vita Caesarum (Divus Iulius). Secondo l’autore, infatti, Giulio Cesare avrebbe pronunciato questa frase prima di varcare il fiume Rubicone nella notte del 10 gennaio del 49 a.C. La frase, probabilmente come citazione diun commedia di Menandro, fu proferita in greco come tramanda Plutarco in Vite Parallele.

Secondo Esarmo da Rotterdam, l’espressione riportata da Svetonio è il risultato di un errore di trascrizione. Pare infatti che ci sia il mutamento di “esto” (imperativo futuro di 2ª/3ª persona singolare) in “est” (indicativo presente di 3ª singolare)

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio cosa significa questo antico modo di dire:

“Come è possibile che tu non sappia cosa significa Alea Iacta Est? Non l’hai studiato quando sei andato a scuola? ”.

“Tutti sanno che il primo a pronunciare Alea Iacta Est è stato Giulio Cesare”.

“Proprio come errata corrige, anche Alea Iacta Est è una locuzione latina molto conosciuta nel presente”.

