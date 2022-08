Spesso si sente parlare di errata corrige, ma cosa significa questa locuzione latina? Impariamo a conoscere l’espressione.

Una delle più famose locuzioni latine in assoluto è senza dubbio errata corrige. Anche se a tutti sarà capitato di leggere o sentir dire questa espressione, non è così scontato conoscerne il significato. Succede spesso, infatti, di usare modi di dire come questo in maniera scorretta proprio perché non si sa cosa vuole dire davvero. Proprio per questo abbiamo deciso di darvi la definizione di questa locuzione e di mostrarvi alcuni esempi d’uso.

Origini : dal latino.

: dal latino. Quando si usa : l’espressione latina si traduce letteralmente come “correggi le cose sbagliate” e si usa per segnalare errori di stampa in libri, riviste e quotidiani. Oggi è usato anche in caso di errori nelle mail già inviate.

: l’espressione latina si traduce letteralmente come “correggi le cose sbagliate” e si usa per segnalare errori di stampa in libri, riviste e quotidiani. Oggi è usato anche in caso di errori nelle mail già inviate. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: mondiale.

Il significato di errata corrige

lavagnetta errata corrige

La locuzione latina errata corrige fa parte del linguaggio bibliografico dove equivale all’espressione “errori da correggere”. Proprio con questo termine, quindi, si intitola l’elenco degli errori rimasti in un libro dopo la sua stampa. In questo elenco sono comprese anche le variazioni che l’autore apporta al testo dopo che è già stato stampato. Nell’eventualità in cui l’errore sia solo un, si utilizza “erratum corrige” nel titolo.

Questa espressione latina è nata dopo l’invenzione della stampa ed è molto utilizzata ancora oggi nella carta stampata. Oltre ai libri, riguarda infatti anche riviste e quotidiani. In questi casi, solitamente si emette un avviso che corregge l’errore nel numero successivo. Nei comunicati o messaggi in bacheca, invece, non si sostituisce il foglio originale per evitare che passi inosservato. Al contrario, si mette accanto al foglio originale un altro foglio con scritta la correzione.

Oggi si utilizza questa locuzione anche per indicare che nella email inviata in precedenza ci sono errori. Non esiste dunque più un legame esclusivo con la carta stampata.

Vi ricordiamo, infine, che si tratta di una locuzione maschile in italiano.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per poter capire meglio quando si può impiegare questa locuzione latina:

“Nella newsletter dell’azienda c’è scritto un errore grossolano: sono sicura che tra poco se ne accorgeranno e manderanno un errata corrige”.

“Ipse dixit ed errata corrige sono due espressioni latine davvero molto conosciute e utilizzate ancora oggi”.

“Sono tanti gli errata corrige che puoi usare quando ci sono errori nelle mail che mandi, ma è importante evitare di commettere errori continuamente.”

