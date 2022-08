Sognare di trovare soldi: il significato e l’interpretazione onirica di uno dei sogni più ricorrenti nelle nostre vite.

Quante volte ti sarà capitato di sognare di trovare soldi? Diciamo la verità: il denaro è talmente pervasivo nelle nostre vite, domina così tanto le nostre esistenze in questa società da finire spesso per venirci a trovare anche quando dormiamo. Ma cosa vuol dire se sogniamo soldi? Dal punto di vista onirico esistono diverse interpretazioni che si possono dare ai sogni che coinvolgono in qualche modo il denaro. Scopriamo insieme alcune delle più comuni.

Sognare di trovare soldi per terra: il significato

Detto che nei sogni il denaro non sempre ha un significato positivo, quando sogniamo di trovare soldi, tranne in casi molto rari, non possiamo far altro che sorridere. Bisogna considerare che il denaro, che lo si voglia o no, ha un influsso importante nelle nostre vite: dà prestigio, potere, sicurezza a chi è insicuro, piacere a chi ne desidera sempre di più, ma porta anche delle conseguenze negative, come la speculazione o la cupidigia. Per questo bisogna sempre guardare in che contesto c’è questo denaro per poter capire se sia un buon segnale o meno.

Poltrona soldi milionario

Proprio per questo motivo questi sogni possono avere vari significati. Se ad esempio ti ritrovi a sognare soldi di carta, generalmente puoi essere contento, visto che rappresentano la prosperità economica. Anche se i soldi cadono dal cielo e sono per terra il valore è assolutamente positivo. Insomma, trovare i soldi è una fortuna spesso anche nel sonno. Tuttavia, bisogna sempre prestare attenzione ai dettagli per poter capire se effettivamente ciò che stiamo sognando ha un valore positivo o meno.

Sognare soldi: il significato

Se sognare tanti soldi è sicuramente un simbolo di prosperità, e può anche collegarsi a una possibile svolta positiva nella propria vita, almeno economicamente parlando, sognare soldi rubati può al contrario avere un valore molto negativo. Chi sogna la refurtiva potrebbe volere qualcosa che sentiamo di non avere, oppure potrebbe aver paura di essere privato di una sua caratteristica cui tiene molto.

Cosa vuol dire invece sognare di perdere soldi? Anche in questo caso, ovviamente, il sogno assumerà una connotazione negativa. Vuol dire infatti che temiamo di sprecare le nostre energie, sia nell’ambito lavorativo che nella vita personale. Si tratta di un chiaro campanello d’allarme che ci manda il nostro inconscio, per invitarci a ritrovare il nostro equilibrio.

Altri significati dei soldi nei sogni

Sono invece completamente diversi i sogni con protagonisti i soldi ma con gesti di tutt’altra nobiltà. Ad esempio, se sogniamo di regalare soldi vuol dire che vogliamo dare maggiori attenzioni a un’altra persona. Se invece sogniamo di ricevere soldi in regalo, vuol dire che qualcuno tiene davvero a noi, e il nostro inconscio vuole rassicurarci, dandoci finalmente un po’ di fiducia in noi stessi. Se poi sogniamo di vincere soldi o di riceverli in eredità, vuol dire che sta per arrivare una bella notizia ad arricchire le nostre vite. Anche in questo caso, teniamo da parte una bottiglia di spumante: può darsi che si debba festeggiare.

