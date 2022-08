Mangiare bene mantenendosi in forma non è un traguardo irraggiungibile: ecco come HelloFresh aiuta a gestire la spesa e la cucina in modo pratico e smart.

Mangiare sano ed equilibrato tutti i giorni è fondamentale per mantenersi in forma, tuttavia complici gli impegni di lavoro e le esigenze familiari raggiungere questo obiettivo può trasformarsi in una strada in salita.

Se da un lato cresce la consapevolezza di quanto l’alimentazione svolga un ruolo determinante per conquistare la forma fisica desiderata, dall’altro lato i ritmi quotidiani quasi sempre frenetici possono rendere difficile la gestione della spesa e la pianificazione delle proprie cene.

Non sempre, infatti, è possibile recarsi al supermercato ogni giorno alla ricerca di prodotti freschi e convenienti, tanto che troppo spesso si ricorre ai cibi confezionati, surgelati o precotti ricchi di zuccheri e sale aggiunti che non giovano alla linea.

Oggi, fortunatamente, mangiare sano e bene è un traguardo facilmente raggiungibile grazie a un servizio innovativo in grado di rendere la preparazione dei pasti un’esperienza facile, veloce e divertente: il colosso mondiale HelloFresh, infatti, è finalmente sbarcato anche in Italia per semplificare la vita delle famiglie.

Già attivo con successo in 17 Paesi, HelloFresh permette di ricevere direttamente a casa tutto il necessario per preparare cene deliziose e salutari, dimenticandosi della spesa e godendosi al meglio la cucina, senza rinunciare al piacere del cibo.

Come funziona HelloFresh

HelloFresh è la piattaforma digitale pratica e intuitiva che consente di ordinare online box ricette contenenti tutti gli ingredienti necessari e già porzionati per preparare piatti squisiti in poco tempo. Le box ricette HelloFresh si adattano perfettamente anche alle routine più intense e vengono consegnate direttamente a domicilio.

Come funziona HelloFresh? Collegandosi al sito è possibile impostare alcune preferenze in linea con le esigenze alimentari individuali. Tutto quello che si deve fare è definire il numero delle persone e delle ricette che si vogliono ricevere, accedendo a menù aggiornati ogni settimana. Scegliendo solo le ricette preferite sarà possibile creare una o più box su misura, confezionate e trasportate a temperature pari o al di sotto di 4˚C per garantire la perfetta conservazione degli ingredienti..

Pianificando giorno e indirizzo della consegna, quindi, si riceve a domicilio una box ricette contenente gli ingredienti freschi e nelle giuste quantità, oltre a schede ricetta dettagliate per prepare le proprie cene in soli sei passaggi. Non resta che mettersi ai fornelli, rilassandosi e divertendosi cucinando ricette adatte a tutta la famiglia.

Menù perfetti per ogni esigenza

Uno dei principali vantaggi offerti dal servizio HelloFresh è la possibilità di selezionare tra diversi menù da personalizzare a piacere. Dal menu famiglia, al vegetariano o flexitariano ricco di verdure, dalle proposte carne e pesce, fino alle soluzioni per chi desidera tenere d’occhio le calorie.

Un modo facile e intuitivo per portare in tavola solo piatti composti da ingredienti freschi, da preparare seguendo le ricette create da chef professionisti. Se l’obiettivo è limitare l’apporto calorico, ad esempio, un menu dedicato prevede pietanze da 700 calorie complessive che evitano il faticoso calcolo delle porzioni.

Chi desidera impostare un’alimentazione equilibrata e variegata, inoltre, non ha che l’imbarazzo della scelta tra le ricette classiche ispirate alle tradizioni culinarie regionali e i piatti della cucina internazionale.

Cosa cucinare oggi?

Rispondere a questa domanda non sarà più un dilemma grazie alle box ricette da ordinare e ricevere comodamente a casa: un alleato prezioso per evitare lunghe file al supermercato senza rinunciare al piacere di cucinare. Ecco a voi uno sconto esclusivo fino a 80 euro sulle 5 prime box, per accedere a tutti i vantaggi del servizio HelloFresh con il codice HFADTION80.

