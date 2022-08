Qual è il costo di un impianto fotovoltaico? Un prezzo fisso non esiste, perché il preventivo dipende da tanti fattori: scopriamoli insieme.

Parlare di un unico costo per quel che riguarda l’impianto fotovoltaico è quasi impossibile. Il preventivo, infatti, è dato da diversi fattori, come: il materiale scelto per i pannelli, l’inverter, i watt e la stessa manodopera della messa in posa. Scopriamo i diversi prezzi e come è possibile ammortizzare le spese.

Costo impianto fotovoltaico: le cifre

L’impianto fotovoltaico ha prezzi che possono variare in base alla provenienza, alla qualità e al marchio dei pannelli e dall’efficienza degli stessi. Prima di entrare nel dettaglio, è bene ribadire che stiamo parlando di impianti elettrici che funzionano grazie alla luce solare. Pertanto, anche se il costo d’installazione non è mai basso, si ammortizzerà nel corso del tempo, quando le bollette dell’energia elettrica diventeranno minime.

Tra i pannelli fotovoltaici più diffusi al mondo troviamo nomi come: Hyundai Solar, LONGi Solar, Qcells, Trina Solar, Sharp e SunPower. Tra questi, quelli con potenze di 400 watt e oltre hanno un prezzo più alto, ma hanno diversi vantaggi: dalla produzione maggiore nell’arco dell’anno alla durata (anche fino a 40 anni), passando la necessità di minore spazio di installazione. Chiarito ciò, il costo dei pannelli solari è il seguente:

tipologia Policristallino con 280 watt circa 70 euro;

Monocristallino con 300 watt circa 83 euro;

Alta efficienza con più di 360 watt da 250 euro in su.

Quanto costa un impianto fotovoltaico: cose da tenere bene a mente

I prezzi elencati sopra si riferiscono ad ogni singolo pannello ed è necessario aggiungere l’Iva, di solito agevolata, al 10%. Oltre ai pannelli vanno acquistati strutture di supporto e montaggio, che generalmente hanno un costo che va dai 100 ai 120 euro per ogni Kw, più Iva e trasporto, l’inverter e i quadri di campo e i cavi elettrici per fare i collegamenti. Infine, nel preventivo è necessario calcolare la mano d’opera (dai 300 euro a Kw) e l’eventuale parte burocratica. In conclusione, un impianto fotovoltaico chiavi in mano dovrebbe, in media, costare:

6 mila euro per 3 Kw;

8 mila e 500 euro per 4,5 Kw;

10 mila e 300 euro per 6 Kw;

18 mila e 500 euro per 10 Kw;

32 mila euro per 20 Kw.

Riproduzione riservata © 2022 - DG