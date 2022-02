Qual è il significato di aut aut? Si scrive così o “out out”? Rispondiamo a queste e altre domande dibattute dal popolo del web.

Ancora oggi è piuttosto comune trovare l’espressione aut aut su un qualche articolo di giornale, eviene abbastanza usato anche nella forma orale. Talvolta a sproposito o con errori grossolani, per dirla fino in fondo. Ma proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno: c’è sempre l’opportunità di imparare! Analizziamo, dunque, il significato, e scopriamo se è altrettanto corretto adottare la locuzione out out, come può capitare di leggere, soprattutto sui social.

Origine: dal raddoppiamento della congiunzione “aut” che significa “o”.

dal raddoppiamento della congiunzione “aut” che significa “o”. Dove viene usata: per invitare a scelta – anche in maniera piuttosto veloce – fra due opzioni.

per invitare a scelta – anche in maniera piuttosto veloce – fra due opzioni. Lingua: latino.

latino. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato di aut aut

Deriva dal raddoppiamento della congiunzione latina “aut”, vale a dire “o”. Questo “o” rappresenta un “o disgiuntivo”, ovvero una specie di biforcazione: davanti a sé si presentano due strade e l’invito è di sceglierne una, pure in tempi abbastanza stretti. La ripetizione mira a sottolineare l’opposizione fra i due termini e ad assumere una posizione chiara e netta.

La lingua italiana contiene un sacco di latinismi, da espressioni semplici ad alcune più lunghe e articolate. Conoscerne le origini è un bene perché altrimenti si rischia di combinare qualche pasticcio e di toppare clamorosamente. Scrivendo, ad esempio, out out, credendo sia stata presa in prestito dall’inglese. Uno strafalcione commesso pure da un utente di Twitter, che aveva ripreso il giornalista Tommaso Labate per un articolo in cui aveva scritto il termine nel modo corretto. Di rimando, la penna del Corriere ha pubblicato l’intervento del detrattore così da prendersene gioco.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Governo, l’aut aut di Draghi: volete perdere tempo? Cercatevi un altro”.

“L’aut aut della dirigenza: o vinci la prossima partita o sei esonerato”.

