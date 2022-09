Desertificazione: significato, cause e conseguenze di uno dei danni maggiori causati dai cambiamenti climatici.

La desertificazione è uno degli effetti più visibili, tangibili e dannosi dei cambiamenti climatici prodotti, in parte, anche dalle attività umane. Si tratta di un problema noto agli esperti fin dalla fine dello scorso secolo, e diffuso a livello globale. Si stima che una percentuale già non lontana dal 50% del territorio mondiale sia degradato, e che nel giro di non molti anni circa due terzi della popolazione mondiale potrebbero vivere sotto una forte pressione idrica. Ma quali sono le cause di questo problema e quali potrebbero essere le misure da adottare per tentare di limitarlo?

Cosa si intende per desertificazione: il significato

Secondo una definizione presente nella Convenzione per la lotta alla desertificazione, firmata da oltre 200 Paesi nel 1994, per ‘desertificazione’ si intende il processo di degrado del territorio nelle zone aride, semi-aride e sub-umide secche. Tale territorio, deterioratosi progressivamente nel corso degli anni, diventa con il tempo inutilizzabile e impossibile da coltivare, proprio come un deserto.

Deserto famiglia araba

Le cause della desertificazione

Le cause di questo fenomeno sono molteplici e variegate, ma possono essere sommariamente suddivise in fattori naturali e umani. Un deficit di acqua superficiale e di precipitazioni è uno dei principali fattori naturali della di questo fenomeno. Quando un’area diventa troppo arida, la vegetazione muore e il suolo viene degradato, rendendolo più vulnerabile all’erosione da vento.

Le attività umane possono contribuire alla desertificazione. La deforestazione, l’agricoltura intensiva e il pascolo eccessivo (overgrazing) possono portare all’erosione del suolo e alla perdita di vegetazione, rendendo il terreno più vulnerabile. Inoltre, secondo le previsioni il cambiamento climatico aumenterà la probabilità della desertificazione in molte aree del mondo.

Le conseguenze della desertificazione

Il processo di desertificazione è quindi il graduale processo di trasformazione di un paesaggio relativamente verde e lussureggiante a uno stato di secchezza e aridità. Gli effetti di questo cambiamento sono molteplici, e tutti negativi. La desertificazione comporta infatti una perdita importante di risorse naturali, lo spostamento delle comunità locali alla ricerca di terreni che possano garantire migliori condizioni di vita, rischi ambientali e di salute molto maggiori rispetto allo stato precedente.

Quali sono alcune soluzioni per combattere la desertificazione?

Esistono vari modi per contrastare questo disastro ambientale. Una delle azioni più importanti è affrontare le cause alla radice del problema. Questo può essere fatto attraverso misure come la riforestazione, l’incentivazione dell’agricoltura sostenibile e una gestione efficiente delle risorse naturali. Un’altra soluzione è fornire accesso ad acqua pulita e servizi igienici adeguati alle persone in difficoltà. Questo può aiutare a prevenire la diffusione di malattie e ridurre l’impatto della siccità.

La cosa più importante è però sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità del processo di desertificazione e dei suoi effetti. Comprendendo il problema, tutti noi potremo intraprendere le azioni necessarie per affrontarlo e proteggere così il nostro pianeta.

