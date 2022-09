Amazon Prime Day raddoppia e aggiunge nuove date ad ottobre dedicate allo shopping a prezzi da urlo: ecco i giorni da memorizzare in agenda.

Per la prima volta, Amazon Prime Day raddoppia l’appuntamento con gli sconti esclusivi. Dopo le tradizionali date di luglio, il colosso dello shopping online fissa altri due giorni di offerte nel mese di ottobre. Lo scopo è molteplice: combattere la crisi, aiutare i clienti e fidelizzarne di nuovi. Scopriamo le date da memorizzare in agenda.

Amazon Prime Day raddoppia: nuove date ad ottobre

Dopo gli Amazon Prime Day di luglio, il colosso dello shopping online ha deciso di raddoppiare e creare un nuovo appuntamento per gli abbonati. Nel mese di ottobre ci saranno due interi giorni dedicati a sconti da urlo, il Prime Early Access Sale. Le date da memorizzare in agenda sono l’11 e il 12 ottobre e i prodotti che saranno messi in offerta saranno tantissimi.

I vertici di Amazon hanno deciso di raddoppiare l’evento per far fronte alla prossima invernata, che si prospetta difficile per milioni di clienti. La crisi e il caro prezzi metterà in ginocchio tantissime persone e il colosso dello streaming ha pensato di dare un piccolo contributo con un bel Prime Day. Si tratta della prima volta che l’evento, tradizionalmente fissato a luglio, si replica nel mese di ottobre. Ovviamente, non è solo un modo per tendere la mano, ma anche un escamotage per fidelizzare la clientela e, magari, stipulare qualche abbonamento in più.

Amazon Prime Day per la prima volta ad ottobre: il motivo

“Amazon come gli altri vuole anticipare la crisi e prendersi un pezzo della torta. Il modo migliore per raggiungere questo risultato è quello di avere un giorno di grandi sconti, come se fosse l’inizio delle vacanze, anziché proporre piccoli sconti qua e là”, ha dichiarato Neil Saunders, managing director di GlobalData Retail. Pertanto, gli Amazon Prime Day raddoppiano, con la speranza che il colosso, anch’esso in leggera crisi, registri una crescita delle vendite. “L’azienda fornirà sconti su merce digitale e prodotti che sono particolarmente richiesti nella stagione delle vacanze, contrariamente a quanto avvenuto nel Prime Day di luglio, che era più focalizzato su materiale scolastico“, ha dichiarato Jamil Ghani, vice presidente di Amazon Prime.

