Qual è il significato della canzone Caro amore lontanissimo? Il brano, un inedito di Sergio Endrigo, è cantato da Marco Mengoni.

Caro amore lontanissimo, brano inedito di Sergio Endrigo cantato da Marco Mengoni nel film Il Colibrì, è una vera e propria poesia d’amore. La canzone ha un significato profondo, che porta alla luce il dolore della separazione, del distacco dalla persona amata.

Caro amore lontanissimo di Sergio Endrigo: il significato del brano

Il film Il Colibrì, per la regia di Francesca Archibugi, vede Marco Mengoni interpretare il brano Caro amore lontanissimo, inedito di Sergio Endrigo. La canzone è stata ritrovata nel catalogo editoriale di Sugarmusic e la figlia dell’indimenticabile artista, morto a Roma il 7 settembre 2005, ha proposto di assegnarla a Mengoni. Claudia Endrigo ritiene che la voce di Marco sia in grado di suscitare le dovute emozioni che trasmette la poesia scritta dal padre. Pertanto, l’ex talento di X Factor canta la colonna sonora del film Il Colibrì, uscito nelle sale cinematografiche il 14 ottobre 2022.

La canzone è stata giudicata come un “perfetto tassello narrativo” per la pellicola firmata da Archibugi. Marco Mengoni, quando ha ricevuto la proposta di interpretare Caro amore lontanissimo, ha accettato con gioia e profonda gratitudine. Via Instagram, ha dichiarato: “‘Mi troverai lì con te ogni giorno, nei giorni che vorrai e il nostro canto arriverà dalle mie labbra alle tue…’. Caro amore lontanissimo è una canzone di Sergio Endrigo, inedita, fino ad ora. È stato un onore ricevere questo regalo… l’ho cantata con tutto il rispetto, la stima e l’amore che mi legano ad Endrigo. È una canzone piena di grazie e il mio più grande grazie va, ancora una volta, a Claudia Endrigo che ha permesso si realizzasse tutto ciò“.

Caro amore lontanissimo è una vera e propria poesia d’amore. Racconta di due innamorati che sono costretti a separarsi, con la speranza di potersi rincontrare. Quando si ritroveranno ripenseranno ai giorni di dolore legati alla lontananza e, finalmente, non piangeranno più.

Caro amore lontanissimo: il testo

E chissà quando mi rivedrai

Amore lontanissimo

Non ci lasceremo mai più

Ricorderai di questi giorni immemori

E finalmente riderai

Insieme a me passerai la notte

Ed io sarò con te

Fino all’alba per riprenderti

E tutto il tempo vedrai

Come in quell’alba

Così ti troverò

E così tu

Mi troverai

Lì con te

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dalle mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontanissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore

Mi troverai

Lì con tе

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dallе mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontanissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore

