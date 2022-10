Memare è una nuova parola molto utilizzata soprattutto dai giovani: ecco cosa significa e quando si utilizza.

Negli ultimi anni sempre più parole legate allo slang della rete internet stanno entrando nel dizionario italiano. Tra i neologismi più usati in particolare dai giovani sui social c’è sicuramente memare. Questa espressione è riconosciuta anche dall’Accademia della Crusca, ma ci sono persone che non ne conoscono il significato. Vediamo dunque nello specifico cosa significa e quando è possibile utilizzarla.

Origini : dalla parola meme, con aggiunta della desinenza -are dell’infinito della prima coniugazione.

: dalla parola meme, con aggiunta della desinenza -are dell’infinito della prima coniugazione. Quando si usa : si utilizza quando si parla di meme.

: si utilizza quando si parla di meme. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato memare

ragazza lavoro computer

La parola memare è molto utilizzata soprattutto dai giovani che navigano sui social network. Questo termine è un verbo derivato dal sostantivo meme e si impiega infatti quando ci si riferisce a queste immagini divertenti. L’espressione ha in realtà due differenti significati:

Creare, condividere e diffondere meme. In questo caso il verbo è usato in modo intransitivo ed è il significato più comune. Trasformare un’immagine, una frase oppure un video in un vero e proprio meme. In tal caso si usa il verbo in modo transitivo ed è un significato secondario del termine. È possibile anche memare le persone o un evento.

Il periodo di affermazione del termine dello slang giovanile è tra il 2017 e il 2021. Si comprende quindi che si tratta di una parola nata e diffusasi negli ultimi anni. La sua prima attestazione in Italia risalta al maggio del 2012 quando su Twitter è apparsa la frase “alla ricerca di altre foto da memare”.

Ad oggi, la parola è legata ancora strettamente ad internet e ai social, ma sempre più giovani la usano anche parlando di persona. Si tratta di un fenomeno che si sta espandendo rapidamente prendendo sempre più piede.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio come utilizzare in modo corretto la parola:

“Dovresti fare la persona seria ogni tanto e smettere di memare a tempo pieno”.

“Sei proprio bravo a memare: i meme che crei fanno troppo ridere!”.

“Se memare fosse un lavoro, avresti di certo un futuro assicurato per quanto ti riesce bene”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG