Covid e contatti stretti a scuola: cosa c’è da sapere e come va gestito l’uso della mascherina.

Con il rientro a scuola e l’arrivo dei primi freddi e delle influenze, l’argomento Covid torna a farla da padrone, sopratutto per via dei tanti dubbi che ci sono in merito alle regole da usare e a come metterle in atto in caso di contagi accertati tra gli studenti.

Ad oggi, infatti, l’ultima circolare disponibile e alla quale affidarsi è quella di fine Agosto. Per questo motivo può essere utile fare un po’ il punto della situazione al fine di capire, in base alle circolari già emesse e alle regole esistenti, quelle da attuare se si va a scuola.

Come comportarsi a scuola in caso di contatti stretti

L’ultima circolare alla quale è possibile affidarsi per capire come comportarsi nell’eventualità di casi positivi di Covid è, come già accennata, quella uscita il 31 Agosto 2022.

bambina mascherina

Secondo la stessa, infatti, l’isolamento in caso di positività al Covid senza sintomi o con sintomi terminati da almeno due giorni dovrà essere di cinque giornate in tutto. Ovviamente, prima del rientro, sarà indispensabile effettuare un test antigenico molecolare che dovrà essere negativo.

Qualora la positività dovesse, invece, essere persistente, l’isolamento dovrà durare 15 giorni oltre i quali si potrà uscire nuovamente anche se il tampone risulta ancora positivo.

I contatti stretti potranno continuare ad andare a scuola (se in assenza di sintomi e negativi) indossando come precauzione la mascherina FFP2.

Cosa cambia per chi resta a casa e per i contatti stretti

A differenza da prima, chi rimane a casa perché positivo al Covid non usufruirà più della DAD. Non ci saranno, quindi, lezioni da remoto. E questo perché la possibilità di usufruire di questa modalità si è conclusa con la fine dell’anno scolastico 2021/2022.

Inoltre l’uso delle mascherine sopra citato per i contatti stretti dei soggetti positivi, sarà di 10 giorni a meno di nuovi contagi che potrebbero prolungare la cosa.

Regole sicuramente meno restrittive di un tempo ma alle quali si aggiungono le più classiche. Ovvero quelle di non poter andare a scuola con una temperatura superiore a 37,5 gradi o con sintomi che rimandano chiaramente al Covid. Eventualità nella quale si rende sempre necessario effettuare un tampone.

