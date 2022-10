Quali sono i bonus del Governo ancora in vigore? Scopriamoli tutti, dall’incentivo per le bollette a quello per lo psicologo.

L’ultimo Decreto Aiuti, firmato da Mario Draghi, ha stabilito che soltanto alcuni bonus resteranno in vigore fino al termine del 2022. Dall’incentivo per i trasporti a quello per lo psicologo, passando per le bollette: vediamo quali sono i contributi del Governo che si possono ancora richiedere e cosa accadrà a gennaio 2023.

Quali sono i bonus del Governo?

Sono diversi i bonus del Governo introdotti da Mario Draghi per aiutare la popolazione italiana, ma soltanto alcuni sono rimasti in vigore anche con il Decreto Aiuti-ter. Ad oggi, fino all’insediamento del nuovo Presidente del Consiglio, sono cinque i contributi che i cittadini possono ancora richiedere: trasporti, psicologo, tv, 150 euro e bollette.

Il bonus trasporti può essere richiesto da coloro che hanno un reddito annuo pari o inferiore a 35 mila euro. La domanda si può presentare più volte, fino al mese di dicembre 2022, e consente di ottenere un contributo da 60 euro. Il contributo tv, del valore di 50 euro, è valido un unico acquisto da parte di un nucleo familiare, con un reddito pari o inferiore a 20 mila euro.

Tra gli incentivi che gli italiani possono richiedere c’è anche il bonus psicologo. Erogato sotto forma di voucher dal valore massimo di 600 euro, è individuale e l’importo viene assegnato in base al proprio reddito.

I bonus del Governo resteranno in vigore nel 2023?

Gli ultimi due contributi del Governo ancora in vigore sono il bonus 150 euro e quello destinato alle bollette. Il primo, erogato una sola volta, è una tantum, un aiuto alle famiglie con reddito inferiore a 20 mila euro all’anno per far fronte all’aumento dei costi. Il bonus sociale elettrico e gas, infine, consente di risparmiare circa il 30% sulle bollette.

Gli incentivi saranno attivi fino al termine del 2022. Cosa accadrà a partire da gennaio 2023? Al momento, non è dato saperlo. Tutto è nelle mani di Giorgia Meloni, che ha vinto le elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

Riproduzione riservata © 2022 - DG