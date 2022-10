Sono le due cariche più importanti in Italia, subito dopo il Presidente della Repubblica. Qual è lo stipendio dei presidenti di Camera e Senato?

Quando si forma un nuovo governo, uno dei primi compiti che spetta al Parlamento è l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Queste sono le due cariche politiche più importanti dello Stato, e sono sotto solamente al Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda lo stipendio non c’è nessun segreto, tutte le informazioni sono reperibili sui siti ufficiali della Camera e del Senato. Capiamo meglio a quanto ammontano, e quali sono le cifre legate ai loro rimborsi spesa.

Presidenti di Camera e Senato: stipendio e indennità

Per prima cosa è importante chiarire che i due presidenti sono dei dipendenti pubblici. Come tali, quindi, come per tutto il settore pubblico, c’è un tetto massimo di stipendio lordo annuo. Nel loro caso questo corrisponde a 240.000€. Lo stipendio mensile di queste due cariche si aggira intorno ai 16.000€, cifra che comprende anche indennità, diaria e rimborsi.

Per quanto riguarda l’indennità, questa ammonta a circa 5000€ netti al mese. È uguale per deputati, senatori e per i due presidenti. La cifra lorda mensile senza contare i contributi obbligatori che versano per l’assistenza sanitaria e per la pensione, sarebbe di 10.000€. Questa cifra è stata abbassata con il decreto del 2005, prima infatti la somma ammontava a 16.000€ al mese.

I rimborsi spesa dei presidenti

I rimborsi spesa variano se si parla di presidente della Camera o del Senato. Il primo, infatti, ha un rimborso spesa che ammonta a circa 3690€, mentre per il secondo è leggermente più alto e ammonta a 4180€. Queste cifre sono per metà forfetarie, cioè automatiche, e per metà devono essere giustificate per eventi, congressi e convegni.

Per quanto riguarda i trasporti, va ricordato che i presidenti, così come tutti i deputati, hanno la possibilità di usufruire gratuitamente di mezzi pubblici, autostrade, treni, aerei e navi. Per gli spostamenti dalla propria residenza i deputati hanno comunque a disposizione un rimborso di 3300€ ogni tre mesi. Le spese telefoniche hanno invece un rimborso di circa 1500€ al mese.

La diaria dei due presidenti

Con il termine diaria si intende il rimborso spesa legato a motivi di soggiorno. I due presidenti, per il loro soggiorno a Roma, ricevono mensilmente una diaria di 3500€. A questa cifra vengono tolti 200€ per ogni giorno di assenza dal Parlamento.

