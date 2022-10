Quarta dose del vaccino Covid: chi deve farla, quante dosi sono disponibili e come effettuare una prenotazione.

L’autunno è arrivato, le temperature stanno scendendo e purtroppo sono tornati a salire i contagi da Covid. Probabilmente per questo motivo in questi giorni si sta registrando un vero e proprio boom di prenotazioni di quarta dose del vaccino. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, nel giro di una settimana si è segnato un +80% nel numero delle prenotazioni nei sette giorni che vanno dal 4 al 10 ottobre. Un segno evidente di quanto in questo momento, nel nostro Paese, il Covid sia tornato a far paura. Ma chi è chiamato a sottoporsi al vaccino? E come fare per poter effettuare una prenotazione? Ecco tutto ciò che dobbiamo sapere.

Quarta dose: quali vaccini sono disponibili e come prenotarsi

Sono due i vaccini bivalenti a m-Rna al momento disponibili. Il primo di questi è aggiornato contro Omicron 1 ed è disponibile in 16milioni di dosi. Il secondo, autorizzato lo scorso 23 settembre, è aggiornato contro le varianti Omicron 4 e 5 e sarà disponibile in Italia in 6 milioni di dosi.

fiala vaccino covid

Entrambe le dosi possono essere somministrate come dose di richiamo successiva al ciclo primario (quindi come terza o quarta dose), ma la somministrazione deve avvenire ad almeno 120 giorni dalla conclusione delle prime due vaccinazioni.

Per effettuare la prenotazione è necessario rivolgersi ai centri vaccinali attraverso il sistema di prenotazioni online, ma è possibile effettuare il richiamo anche attraverso il proprio medico di famiglia e in alcune farmacie. L’organizzazione varia però da regione a regione. Consigliamo quindi di cercare ulteriori informazioni sul sito ufficiale delle singole istituzioni locali.

Chi deve sottoporsi al richiamo del vaccino

Il vaccino bivalente è raccomandato dagli esperti agli over 60, alle persone fragili, agli operatori sanitari, agli ospiti di strutture residenziali, alle donne in stato di gravidanza e a chiunque non sia stato ancora sottoposto a una dose di richiamo dopo il ciclo primario.

Dal 23 settembre è disponibile per tutti gli over 12 che siano interessati a sottoporsi a un’ulteriore vaccinazione, mentre per i casi di immunodepressi con problemi gravi è possibile anche richiedere una quinta dose, dopo valutazione medica specialistica. Ad ogni modo, è importante sottolineare che al momento non vige alcun tipo di obbligo e la vaccinazione avviene su base volontaria. Con la speranza che un’eventuale impennata di contagi non porti a dover modificare ancora una volta le regole per il contrasto al Covid.

