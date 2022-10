Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Dal frigorifero al forno a microonde: scopriamo quelli da usare il meno possibile.

Il caro bollette sta già influenzando la vita di milioni di italiani, per cui vale la pena dare uno sguardo agli elettrodomestici che consumano di più e limitarne il consumo. Dal forno a microonde al phon, passando per la lavatrice: scopriamo quali sono gli oggetti di uso quotidiano a cui prestare attenzione.

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più?

Al giorno d’oggi, in tutte le case sono presenti diversi elettrodomestici che vengono utilizzati con più o meno frequenza. Considerando il caro bollette e la lunga invernata che ci aspetta, è il caso di dare uno sguardo agli elettrodomestici che consumano di più. Tra i vari aggeggi che accendiamo e spegniamo nel corso della giornata, ce ne sono alcuni che sarebbe meglio tenere in modalità off perché vanno a gravare in modo notevole sulle spese. Senza ombra di dubbio, al primo posto c’è il condizionatore che non pesa solo sulle tasche dei consumatori (circa 120 euro all’anno), ma ha un impatto negativo anche nei confronti dell’ambiente. Fortunatamente, nella stagione invernale, il suo utilizzo è limitato al minimo.

Al secondo posto, strano ma vero, troviamo il phon. L’asciugacapelli può assorbire oltre 2.000 Watt, motivo per cui va ad incidere sulla bolletta mensile. Subito dopo arriva il frigorifero, uno dei pochi elettrodomestici ad essere acceso 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. Non a caso, si stima che la spesa inerente il frigo corrisponda al 50% del costi dell’energia elettrica. A seguire troviamo la lavatrice, che va a gravare sui consumi in base all’utilizzo che se ne fa. Se, ad esempio, si prediligono lavaggi eco a pieno carico ad una temperatura di 30°/40° non si avranno grandi problemi. In caso contrario, i costi lieviteranno e l’ambiente ne farà le spese.

La soluzione? Limitare l’utilizzo degli elettrodomestici che consumano di più

Tra gli elettrodomestici che consumano di più troviamo anche il forno a microonde, che assorbe circa 2.400 Watt quando si usa la funzione grill, e la lavastoviglie. Quest’ultima, però, fa risparmiare energia rispetto al lavaggio a mano. Il consiglio, quindi, è utilizzare un modello di classe A ed evitare l’asciugatura con aria calda. Infine, troviamo il forno elettrico che consuma di più se usato ad alte temperature. Considerando che non si può fare a meno di questa cottura, optate per la modalità ventilata, che assorbe meno corrente rispetto a quella statica.

