Lorenzo Marini, artista italiano di un certo calibro, ha inaugurato la mostra virtuale NFType, dedicata alla Type art: l’accesso è gratuito.

La Type art di Lorenzo Marini sbarca nel Metaverso: l’artista ha inaugurato la prima mostra virtuale NFType. Composto da 12 opere, il percorso espositivo è accompagnato da una sincronizzazione musicale che rende la visita ancora più “ipnotica“. L’accesso è gratuito fino al termine dell’evento.

NFType: aperta la mostra virtuale sulla Type art di Lorenzo Marini

Si chiama NFType ed è la mostra virtuale dedicata alla Type art dell’artista italiano Lorenzo Marini. Accessibile in modo del tutto gratuito fino al 28 dicembre 2022, l’esposizione propone 12 opere di arte dinamica e segna lo sbarco nel Metaverso della cosiddetta Type art, una nuova forma di ‘dipingere’ creata dallo stesso Marini nel 2016.

La mostra NFType è composta da opere native digitali e digitalizzazioni di opere fisiche, che “celebrano la libertà delle lettere, districate dalla loro convenzionale utilità di scrittura e lettura, esaltandone la bellezza della geometria che le compone“. Il visitatore si immerge in una visita ipnotica, che è resa magica anche dalla sincronizzazione musicale.

“L’evoluzione del bidimensionale è naturalmente il 3D. L’evoluzione della tela è naturalmente il digitale. Nft è stata la parola chiave del 2021, e lo sarà anche per i prossimi anni. Amo i ‘non fungible token’, perché hanno cambiato il rapporto tra il pubblico e la tecnologia, tra gli artisti e i mercanti, tra la tela e il digitale. Ma li amo specialmente perché hanno animato le opere d’arte, dove tutto diventa dinamico, vibrante, propulsivo“, ha dichiarato Marini.

L’interesse di Lorenzo Marini per gli NFT

La mostra NFType rappresenta per Lorenzo Marini il coronamento di un progetto iniziato nel 2016. E’ in quell’anno, infatti, che l’artista ha mostrato per la prima volta la Type Art presso il Palazzo della Permanente di Milano. Nel 2017, visto il successo del debutto, l’esposizione è stata ospitata all’interno di un’altra cornice italiana di un certo livello, la Biennale d’arte di Venezia.

