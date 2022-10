Cosa vuole dire la parola singulto e quando si utilizza? Scopriamo insieme tutto su questa parola italiana non molto diffusa.

Nel dizionario italiano sono presenti molte parole che di rado si utilizzano nella vita di tutti i giorni. Spesso queste sono sinonimi di termini ben più conosciuti e impiegati. Un esempio in questo senso è senza alcun dubbio il vocabolo singulto. Pur essendo un’espressione che indica qualcosa di cui si parla spesso, è raro che qualcuna decida di impiegarla parlando tra amici. Vediamo quindi cosa vuole dire e quando è possibile utilizzarla in maniera corretta.

Origini : dal latino dal singultus.

: dal latino dal singultus. Quando si usa : si utilizza come sinonimo di “singhiozzo”.

: si utilizza come sinonimo di “singhiozzo”. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato singulto

La parola singulto è di origine latina, infatti la sua etimologia deriva da singultus. Questo vocabolo italiano viene utilizzato di rado e ben più frequentemente si usa il suo sinonimo singhiozzo. Dal punto di vista medico si tratta di una contrazione spasmodica, istantanea e brusca del diaframma. Tale contrazione è seguita da un movimento di rilasciamento. In seguito, dunque, la poca aria entrata nello stomaco viene eliminata con un rumore particolare.

Spesso il vocabolo si utilizza quando il rumore è causato in seguito a un pianto disperato. Tra gli usi popolari del termine c’è quello fatto da Dante con la frase “dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto”. In letteratura è anche famoso l’impiego di Svevo in “a poverina fece ogni sforzo per calmare i suoi singulti”.

Chiaramente si usa anche quando si intende il singhiozzo di un bambino. Per estensione, si usa anche per riferirsi a qualunque verso di animale che assomigli a un singhiozzo.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire esattamente come utilizzare in modo corretto il termine:

“Laura ha iniziato a piangere così forte che le è venuto il singulto”.

“Dopo aver bevuto il latte, al mio nipotino Gianni è venuto il singulto”.

“In una storie postata su Instagram da Fedez (https://www.donnaglamour.it/chi-e-fedez-vita-privata/curiosita/) , la piccola Vittoria ha fatto un singulto”.

