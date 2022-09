Come combattere il caro bollette? Se volessimo seguire i consigli di una coppia inglese, basterebbe acquistare una pianta di edera.

Il caro bollette è un dramma che sta riguardando il mondo intero. Mentre gli italiani stanno pensando a tutti i modi possibili per superare l’invernata riuscendo a riscaldarsi e allo stesso tempo mettere un piatto a tavola, dall’Inghilterra arriva una idea che attira l’attenzione. Una coppia inglese sostiene che grazie all’utilizzo dell’edera non accende mai i termosifoni: è davvero fattibile?

Come combattere il caro bollette: il consiglio della coppia inglese

Michael e Teresa Lye sono due coniugi inglesi che vivono nel sud di Londra, vicino a Bromley, in una casa che hanno comprato nel 1984. Come mai hanno attirato l’attenzione anche all’estero? Semplice, per il loro modo alternativo di combattere il caro bollette. Quando hanno acquistato la loro abitazione, per una cifra pari a 24mila sterline, non avrebbero mai immaginato che l’edera che avvolgeva la casa gli avrebbe consentito di risparmiare sull’utilizzo del gas. Intervistata dal Daily Mail, la coppia inglese ha confessato che non accendono mai i termosifoni perché la pianta rampicante è isolante e protegge la villetta dal freddo.

“Non accendiamo mai i riscaldamenti. In tutte le stanze c’è sempre la stessa temperatura. (…) Pensiamo che agisca come un isolamento naturale. Le stanze sono sempre calde e della medesima temperatura, e anche in inverno c’è caldo. Mia figlia spesso ci chiede se abbiamo acceso il riscaldamento, e la risposta è sempre ‘no’“, ha dichiarato la coppia inglese al Daily Mail.

L’edera isolante è davvero un metodo per combattere il caro bollette?

A prescindere dalla particolarità della notizia, una domanda sorge spontanea: l’edera isolante è davvero un metodo per combattere il caro bollette? Considerando che la pianta impiega anni ed anni per crescere in questo modo, non è una soluzione fattibile. Inoltre, anche se così non fosse, si dovrebbe considerare che si tratta di un trucco attuabile soltanto nelle villette e non negli appartamenti. Insomma, la dimora della coppia inglese è davvero deliziosa, ma non ci aiuta a risparmiare sulle bollette.

