Cosa vuole dire wonder e quando si usa questa parola? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul vocabolo inglese.

La parola wonder è un vocabolo inglese che tutti avranno sentito o letto almeno una volta anche in Italia. Questo termine ha diversi significati a seconda dei contesti di utilizzo, ma in generale possiamo dire che viene impiegato per indicare qualcosa di meraviglioso. Vediamo quindi nello specifico cosa significa questa parola e quando è possibile utilizzarla.

Origini : è una parola inglese.

: è una parola inglese. Quando si usa : viene impiegata per indicare qualcosa di straordinario e magnifico, implica infatti uno stupore davanti a qualcosa di fantastico.

: viene impiegata per indicare qualcosa di straordinario e magnifico, implica infatti uno stupore davanti a qualcosa di fantastico. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di wonder

libro mondo storia

La parola inglese wonder appare spesso anche nei testi italiani dove, in genere, assume un senso di meraviglia. I significati del termine sono molteplici, ma nel nostro Paese si utilizza quando si parla di qualcosa di bellissimo o di prodigioso. Quando c’è qualcosa che è motivo di meraviglia perché spettacolare, infatti, si usa tale parola. Spesso si impiega quando si parla di paesaggi oppure di persone molto belle e uniche.

Il termine si usa anche per indicare stupore, nello specifico l’incapacità di pensare chiaramente davanti a qualcosa di unico. In altri contesti, il vocabolo si impiega anche quando si parla di una scena ridicola o strana che diventa interessante. Si comprende quindi che la parola non ha sempre una valenza positiva: tutto dipende infatti dal contesto di utilizzo dell’espressione.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici che consento di capire al meglio qual è il significato del vocabolo inglese:

“Sono andato alle Grotte di Frasassi, mi hanno lasciato senza parole. Posso dire solo: wonder!”.

“Questo lago è davvero wonder: incredibile un paesaggio così romantico”.

“Megan Gale era piena di impegni: si trattava proprio di una wonder woman”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG