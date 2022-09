Con l’arrivo dei primi freddi, il rischio di andare incontro alle influenze si fa sempre più alto. Scopriamo, quindi, quali sono le precauzioni secondo il virologo Pregliasco.

Con l’imminente arrivo dell’inverno, la possibilità di contrarre dei virus e di andare incontro all’influenza si fa sempre più grande. Per questo motivo, i virologi hanno già iniziato a lasciare le prime raccomandazioni a riguardo.

Anche il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto la sua e come riportato da Andkronos ha rilasciato alcuni consigli utili per proteggersi.

Le regole per proteggersi dalle influenze

In occasione di un recente intervento sull’argomento, Pregliasco ha ricordato quali sono gli accorgimenti da prendere al fine di evitare l’influenza.

coppia raffreddata

Tra le regole da seguire ci sarebbe prima di tutte quella del buonsenso che racchiude tutte le regole che da Covid in poi ormai conosciamo bene. A ciò segue una grande attenzione all’igiene, indispensabile per evitare la diffusione dei germi e per ridurre anche i contagi. Lavarsi le mani nel modo giusto e ogni qual volta si entra in contatto con persone o oggetti esterni si rivela quindi di fondamentale importanza.

Anche imparare a tenere sotto controllo i sintomi è un valido metodo per evitare il propagarsi delle influenze. In questo modo si può infatti evitare di uscire ai primi sintomi e curarsi in modo che non peggiorino. Al contempo si evita l’affollamento negli ospedali. Inutile dire che in caso di peggioramenti è sempre bene ricorrere al medico curante che, una volta valutata la situazione, potrà decidere se prescrivere o meno degli antivirali.

Come gestire le misure contro i contagi

Ovviamente, secondo Pregliasco, non vanno dimenticate tutte le regole anti contagio e con esse i presidi che possono aiutare in tal senso. Ne sono un esempio le mascherine e gli igienizzanti che si rivelano utili anche in presenza di un’influenza.

Mettere sempre in atto queste precauzioni è infatti un buon modo per evitare il più possibile sia i contagi che l’aggravarsi della situazione. E ciò vale anche in concomitanza con il Covid che in caso di fragilità può rivelarsi più forte e rappresentare un rischio aggiuntivo al quale è molto importante prestare attenzione.

