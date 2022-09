Instagram sta per lanciare la barra di ricerca nelle Storie: a quanto pare, i vertici del social hanno ascoltato la richiesta degli utenti.

Buone notizie per gli utenti di Instagram: i vertici del popolare social network hanno deciso di ascoltare una richiesta che in molti hanno fatto nei mesi scorsi. Stiamo parlando della barra di ricerca nelle Storie, strumento che consente di cercare un nome in poco tempo. Vediamo come funziona e quando è previsto il lancio.

Instagram, in arrivo la barra di ricerca nelle Storie: la novità

Instagram è al lavoro per lanciare una funzione che gli utenti parecchio seguiti richiedono da tempo. Stiamo parlando della barra di ricerca nelle Storie. Ad oggi, per vedere le persone che hanno visualizzato le Storie è necessario scorrere la lista che appare nelle notifiche. Per coloro che hanno pochi seguaci non è un problema, mentre quanti ne hanno milioni e sono interessati alla ricerca di un solo nome possono impiegare parecchio tempo per scovare l’utente che si sta cercando.

Stando a quanto fa notare il popolare sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe già lavorando alla nuova funzione. Dando uno sguardo alla foto postata dal professionista, Meta ha intenzione di inserire una barra di ricerca nella schermata che consente di accedere alla lista delle persone che hanno visualizzato una Storia. Grazie a questa funzione, sarà semplicissimo cercare un nome nell’elenco.

#Instagram is working on the ability to search within the list of story viewers 👀 pic.twitter.com/rLYRgAThBV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 29, 2022

Instagram: quando arriva la barra di ricerca nelle Storie?

Al momento non è dato sapere quando sarà disponibile la barra di ricerca nelle Storie Instagram. Da Meta non si hanno ancora comunicazioni ufficiali, per cui non abbiamo una data di lancio. Molto probabilmente, si dovranno attendere ancora parecchi mesi prima di poterne usufruire.

