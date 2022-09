Cos’è e come funziona TikTok Now? Si tratta di un nuovo strumento del noto social network, che dà solo 3 minuti di tempo per condividere.

TikTok Now, già disponibile sia per iOS che per Android, è una nuova funzione del social network più amato del momento. Consente di condividere un video o una foto con gli amici o con chiunque, ma si hanno soltanto 3 minuti di tempo. Trascorso questo tempo si salta un turno: vediamo cos’è e come funziona.

TikTok Now: cos’è e come funziona

Su TikTok è arrivata la funzione Now. Si tratta di un nuovo strumento studiato dai vertici del social network del momento come “un ampliamento degli strumenti creativi […] per condividere i tuoi momenti più autentici con le persone a cui tieni di più“. Come indica il nome, è una condivisione immediata e l’utente ha un tot di tempo per condividere. Se non si rispettano le tempistiche, bisognerà attendere il giorno seguente per postare qualcosa.

Già disponibile sia per Android che per iOS, TikTok Now dà tre minuti di tempo per scattare una foto o registrare un video e condividerli con gli amici. La procedura è molto semplice. Innanzitutto, è necessario scaricare la funzione e registrarsi. Subito dopo appare la scritta “Condividi i tuoi TikTok Now con gli amici” e parte il count down. A questo punto, si deve registrare un video di dieci secondi o fare una fotografia.

Now: se non si posta entro 3 minuti si salta un turno

Come già sottolineato, se non si rispettano i 3 minuti si deve attendere il giorno dopo per condividere un video o una fotografia. “Pubblica il Now di oggi e vedi cosa stanno facendo i tuoi amici“, si legge su TikTok. Pertanto, prima di postare un contenuto, si può scegliere se mostrarlo solo agli amici o a chiunque.

