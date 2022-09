Frasi sulla bellezza: gli aforismi e le citazioni migliori riguardanti la bellezza di una persona o il concetto stesso di bellezza.

Cos’è la bellezza? Cosa intendiamo per bello? Da sempre l’uomo si interroga su questo concetto estetico su cui basiamo gran parte del nostro giudizio, almeno per quanto riguarda ciò che vedono i nostri occhi. Non a caso, tantissimi scrittori e pensatori hanno lasciato in eredità splendide frasi sulla bellezza, per sottolineare la sua importanza, ma anche solo per cercare di indagare su cosa davvero sia il bello, ciò che per noi è attraente e che, spesso e volentieri, ci spinge a prendere una decisione piuttosto che un’altra.

Frasi sulla bellezza: le più famose ed emozionanti

Possono essere frasi sulla bellezza femminile o frasi sulla bellezza di una persona, ma spesso e volentieri sono citazioni che riguardano più in generale il concetto di bello, che non si lega indissolubilmente a una persona, ma può riguardare un’opera d’arte, un paesaggio, un monumento, anche solo il più semplice dei gesti.

Tutto può essere bellezza e la bellezza può riguardare tutto, si può trovare nelle cose insignificanti, per qualcuno anche in ciò che comunemente verrebbe definito brutto. Perché, mentre c’è chi pensa sia qualcosa di oggettivo, molti sostengono sia qualcosa di inesistente nell’assoluto, ma che riguarda solo la percezione dell’individuo e i canoni imposti dalla società in cui vive. Ecco alcune delle citazioni sulla bellezza che non potranno non colpirti:

– La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell’acqua scura di quella conchiglia d’argento che chiamiamo luna. (Oscar Wilde)

– La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore. (Khalil Gibran)

– La bellezza è il nome di qualcosa che non esiste, che io do alle cose in cambio del piacere che mi danno. (Fernando Pessoa)

– Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere. (Stendhal)

– Chiudere le finestre alla bellezza è contro la ragione, e distrugge il vero significato della vita. (Claude Debussy)

– L’umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo! … La scienza stessa non resisterebbe un minuto senza la bellezza. (Fëdor Dostoevskij)

– La bellezza di qualsiasi tipo, nel suo sviluppo supremo, eccita sempre l’anima sensibile fino alle lacrime. (Edgar Allan Poe)

– La Bellezza non ha causa: esiste. Inseguila e sparisce. Non inseguirla e rimane. (Emily Dickinson)

I migliori aforismi sulla bellezza

Tra le frasi celebri sulla bellezza, molte possono essere diventate dei veri e propri aforismi. Si tratta di brevi frasi che riescono a racchiudere, in poche parole, tutto il senso, o almeno una buona parte del senso, di ciò che si può dire sul bello, sulla bellezza, su ciò che maggiormente ci affascina e, con il suo potere controverso, ci influenza. Ecco alcune delle più amate in assoluto

– Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza. (Socrate)

– Ogni cosa ha la bellezza, ma non tutti la vedono. (Confucio)

– La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima. (Audrey Hepburn)

– Definire il Bello è facile: è ciò che fa disperare. (Paul Valery)

– Il mistero della vita sta nella ricerca della bellezza. (Billy Wilder)

– In ultima istanza la bellezza altro non è che un atteggiamento. (Isabel Allende)

– La bellezza da sola basta a persuadere gli occhi degli uomini, senza bisogno d’oratori. (William Shakespeare)

– Non mi piace la bellezza di serie, non c’è bellezza senza qualche stranezza. (Karl Lagerfeld)

