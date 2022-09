Nuovi cambiamenti sul pagamento delle bollette del gas. In arrivo quelle mensili.

Il problema del gas e delle bollette sempre più care è più presente che mai e ciò ha spinto chi gestisce i consumi ad ipotizzare nuove opzioni di pagamento.

Una di queste è quella delle bollette mensili. Una scelta messa in atto per agevolare il pagamento, distribuendolo su più volte e dando così modo di conoscere più spesso l’ammontare della cifra finale.

Le bollette del gas avranno cadenza mensile

L’arera, ovvero l’autorità in materia di energia, dopo le varie richieste effettuate dall’unione nazionale consumatori, ha deciso di spalmare le bollette, al momento bimestrali, su più mesi. Ciò significa che le bollette del gas potranno arrivare anche mensilmente.

Una scelta fatta per dar modo agli utenti di conoscere in tempi più brevi la spesa totale del gas da pagare e di poterlo fare anche in tempi più stretti in modo da dover assolvere di mese in mese a cifre più piccole.

Per poter aderire al cambiamento si dovrà farne richiesta al proprio operatore, cambiando di fatto il metodo di fatturazione. La stessa cosa vale anche per qualsiasi dubbio a riguardo. Questi potranno infatti essere discussi con l’attuale fornitore del gas. E ciò vale sia se con questo si paga solo il gas che in caso di presenza della luce in bolletta.

Come saranno valutati i cambiamenti di prezzo

Oltre alle varie limitazioni previste per l’inverno, un’altra decisione presa sempre dall’Arera è quella di non basarsi più sulle quotazioni del mercato all’ingrosso nazionale ma di seguire una media dei prezzi del mercato all’ingrosso.

Ciò, infatti, potrebbe portare ad una previsione più esatta di eventuali aumenti o di ribassi.

Anche l’aggiornamento delle tariffe diventerà così mensile invece che trimestrale e si staccherà da quella della luce che rimarrà aggiornata a tre mesi.

Si tratta di cambiamenti che ovviamente non andranno ad incidere sugli aumenti che rimarranno per lo più invariati ma che saranno semplicemente più semplici da pagare offrendo la possibilità di pagarli poco alla volta ma tutti i mesi. Un’opzione che non è detto sia agevole per tutti e che pertanto andrà ragionata in base ai bisogni personali.

