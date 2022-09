Il MiTe ha reso pubblico il regolamento che l’Italia dovrà rispettare in materia di gas: ecco tutte le limitazioni per l’inverno 2022/2023.

L’Italia cerca di correre ai ripari e il Ministero per la transizione ecologica rende pubblico il regolamento che i cittadini dovranno osservare per risparmiare sul gas. Le temperature si abbassano, non solo in casa, e diminuiscono anche i tempi concessi per l’accensione degli impianti. La popolazione riuscirà a rispettare le regole?

Gas in Italia: tutte le limitazioni per l’inverno

Il Ministero della transizione ecologica (MiTe) ha pubblicato il regolamento che l’Italia dovrà rispettare in materia di gas per l’inverno 2022/2023. Lo scopo, ovviamente, è cercare di risparmiare il più possibile e “prepararsi ad eventuali interruzioni delle forniture” da parte della Russia. Partendo dalle abitazioni, i cittadini italiani dovranno abbassare la temperatura di un grado, che dovrà essere di 19° al massimo. Per quel che riguarda gli edifici dedicati ad attività industriali, artigianali e simili, i gradi dovranno essere pari a 17°. Per tutte le altre imprese commerciali si potrà mantenere la stessa temperatura degli ambienti domestici. Diverso il discorso per le strutture sanitarie o le cliniche che accolgono anziani e malati. In questo caso, i gradi potranno essere gli stessi degli anni passati.

“I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione“, si legge sul regolamento del Ministero della transizione ecologica.

Pertanto, le limitazioni non riguardano solo la temperatura, ma anche i tempi di accensione, che dovranno essere ridotti di un’ora. Il MiTe, inoltre, ci tiene a sottolineare che la popolazione dovrà anche avere comportamenti più virtuosi.

Crisi gas: l’Italia corre ai ripari, ma non basterà

In materia di “misure volontarie“, il Ministero della transizione ecologica fornisce qualche spunto utile. I comportamenti virtuosi che la popolazione italiana dovrebbe mettere in campo sono: “riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciare in stand by Tv, decoder, Dvd, la riduzione delle ore di accensione delle lampadine“. Quanti saranno i cittadini che si atterranno alle limitazioni suggerite dal MiTe? I responsabili sono fiduciosi, ma la Russia avvisa: “Alla fine saranno gli italiani a soffrire“. Queste le parole condivise su Telegram da Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri di Mosca.

