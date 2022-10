Unboxing è una parola arrivata in Italia da qualche anno, ma ancora in tanti non la conoscono: ecco cosa significa.

La parola unboxing è molto utilizzata su internet, ma in Italia alcuni probabilmente non ne conoscono ancora il significato. Per aiutarvi a comprenderne il significato, abbiamo allora deciso di farvi conoscere tutto su questo termine usato soprattutto online. Allo scopo di consentirvi di utilizzare la parola correttamente, poi, vogliamo fornirvi anche alcuni esempi d’uso.

Il significato di unboxing

Il termine unboxing è un prestito non adattato dall’inglese dove rappresenta il nome d’azione dal verbo to unbox (“spacchettare” in italiano). Nello specifico, la parola è composta dal suffisso privativo un– e dal sostantivo box che in italiano si traduce con “scatola”.

Questa parola identifica l’azione di togliere per la prima volta da una scatola o da un imballaggio un oggetto. In genere si utilizza per riferirsi a qualcosa comprato online che viene spacchettato. Per estensione, dunque, il termine si usa anche quando si parla di video che riprendono lo spacchettamento di qualcosa. In particolare, sui social e su YouTube appaiono spesso video in cui si aprono pacchetti ricevuti con lo scopo di sponsorizzarli o recensirli.

La pima attestazione dell’espressione in Italia risala al 2007, ma il suo periodo di affermazione è attorno al 2014.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico il significato del termine:

“I video di unboxing vanno molto di moda su YouTube e sui social”.

“Hai seguito la diretta in cui ha fatto l’unboxing degli ultimi prodotti che ha ricevuto da Apple?”.

“Fabiola Baglieri ha fatto l’unboxing di prodotti di make up davvero interessanti”.

