Gerry Scotti vive a Milano e ora scopriamo tutto quello che si sa della sua splendida casa! Si tratta di un loft nel cuore del capoluogo lombardo e alcune immagini condivise sui social ci mostrano deliziosi scorci dell’abitazione del presentatore. Andiamo a vederli nel dettaglio!

Il loft dove vive Gerry Scotti si presenta come una casa raffinata ed elegante, al tempo stesso semplice e moderna. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’abitazione del famoso conduttore si troverebbe al settimo piano di un antico stabile nel cuore della città di Milano.

Alcune foto condivise dal conduttore su Instagram ci mostrano scorci degli interni della sua splendida casa nel cuore del capoluogo lombardo.

Pareti e infissi bianchi la fanno da padroni, e non manca la calda carezza di pavimenti in parquet impreziositi da tappeti persiani.

Mobili bianchi e linee essenziali fanno il resto, a confezionare ambienti davvero curati nei minimi dettagli e molto raffinati, ma al tempo stesso semplici e senza fronzoli.

Le foto a disposizione non sono tante, vista la riservatezza del conduttore nonostante i tanti successi e i riflettori puntati sulla sua grandiosa carriera nel piccolo schermo. Secondo quanto emerso, Gerry Scotti avrebbe deciso di comprare casa a Milano anni fa e vive insieme alla compagna, Gabriella Perino.

La dolce metà del conduttore ha una carriera lontano dallo spettacolo: è emerso infatti che è un architetto e che è nata proprio nel capoluogo lombardo dove ha scelto di vivere e di crescere i suoi figli.

