La piattaforma di dating online Meetic ha realizzato un interessante report che dimostra che nel Nord Italia ci sono più single rispetto al resto del Paese. I dati emersi da questa indagine sono interessanti perché consentono di comprendere tanti dettagli su come gli italiani stanno vivendo il loro rapporto con l’amore.

Una nuova ricerca realizzata da Meetic ha svelato quali sono le città italiane con più single iscritti alla piattaforma di dating online. Oltre a questo dato certamente interessante, l’indagine ha anche dimostrato che sono sempre di più gli italiani che cercano il vero amore.

Secondo i dati raccolti, il 57% degli intervistati sta infatti cercando una storia seria con più impegno rispetto agli anni precedenti. Il desiderio di trovare un partner quindi è cresciuto nettamente nel 2023.

Il report di Meetic ha svelato che i cittadini del Nord Italia sono più attivi nella ricerca dell’amore. I primi dieci posti in classifica sono i seguenti:

Anche se la Lombardia è di certo la Regione italiana con più single alla ricerca di una storia seria, Milano si piazza solamente al 17° posto di questa classifica. Nonostante siano meno rispetto molte altre città, i single milanesi stanno comunque cercando l’amore con grande impegno. Loro si posizionano infatti al secondo posto per quanto riguarda le note vocali sul profilo. Al primo posto di questa classifica sono i single torinesi che dunque mandano ancora più messaggi vocali e superano (di poco) i single milanesi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram